Öksürüğe ne iyi gelir ve nasıl geçer? Evde doğal ve bitkisel öksürüğe iyi gelen bitkiler ve çözümler

Öksürük, boğazınızı mukustan veya yabancı irritanlardan temizleyen bir vücudun doğal tepkisidir.

Öksürüğe Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer?

Öksürük normal ve sağlıklı bir reflekstir. Vücudunuzun hava yollarınızı mukus, duman ve diğer edici maddelerden temizlemesine yardımcı olur. Fakat sürekli öksürük bir hastalığın belirtisi ya da hayatınızın kalitesini düşüren sinir bozucu bir şey olabilir. Uykunuz, çalışmalarınız ve aktiviteleriniz sekteye uğrar. Bazı yiyeceklerin solunum yollarınızı tıkamasına neden olabilir. Öksürük akut veya kronik olabilir. Akut öksürük üç haftadan kısa sürer ve kronik öksürük sekiz haftadan fazla sürer.

Öksürüğün Nedenleri Nelerdir?

Öksürüğün birkaç nedeni vardır. Geçici ya da kalıcı olabilir. Yaygın öksürük nedenleri;

Enfeksiyonlar, bakteriyel veya viral hastalıklar,

Sigara içmek,

Astım ve alerji,

Yabancı parçacıklar veya tahriş edici maddeler,

İlaca bağlı öksürük en bilinen nedenler arasındadır.

Öksürük Türleri Nelerdir?

Kuru öksürük mukus oluşturmaz ve soğuk algınlığı ve grip nedeniyle ortaya çıkabilir. Islak ya da üretken öksürük mukusu solunum sisteminizden dışarı atmaya yardımcı olan üretken bir öksürük türüdür. Bazı akut veya kronik enfeksiyonlar ıslak öksürüğe neden olabilir.

Evde Doğal ve Bitkisel Öksürüğe İyi Gelen Bitkiler Ve Çözümler

Zencefil

Zencefil, öksürük için popüler bir ev ilacıdır ve bir anti-enflamatuar görevi görür. Bir fincan sıcak zencefil çayı can sıkıcı öksürüğünüzü ve boğaz ağrınızı hafifletebilir. Zencefil, akciğerlerin kan damarlarını genişleten ve solunum yollarının açılmasına neden olan düz kasları gevşeten bazı bileşikler içerir. Öksürüğü gidermek için taze zencefili veya taze rendelenmiş zencefili sıcak çayda dilimleyebilirsiniz.

Ham bal

Ham bal, özellikle solunum şikayetlerinde iyileştirici özellikleri bakımından çok yönlüdür. Öksürüğün yoğunluğunu ve süresini azaltmaya yardımcı olabilecek antibakteriyel, antiviral, antifungal ve antiinflamatuar özelliklere sahiptir. Daha iyi sonuç almak için, iki yemek kaşığı bal ve iki yemek kaşığı taze limon suyuyla yeterli miktarda su içeren bir çay yapabilirsiniz. Limon bir antioksidan görevi görür ve enerjinizi artırmaya yardımcı olur.

Zerdeçal

Zerdeçal sütü, neredeyse her hastalık için Hindistan'daki ünlü ev ilaçlarından biridir. Boğaz ağrısı ve öksürük için güçlü bir ev ilacıdır. Zerdeçal, içinde Kurkumin bulunması nedeniyle faydalıdır. Kurkumin, zerdeçalda sarı bir renk verir ve iltihap önleyici özellikler sağlar. Zerdeçal, bağışıklık sisteminizi ve enfeksiyona karşı aktif antikor reaksiyonunuzu güçlendirir. Hızlı rahatlama için zerdeçalın içine biraz karabiber ekleyin.

Limon

Limon zengin bir C vitamini ve antioksidan kaynağıdır. Limon, bağışıklığı artırmaya yardımcı olur. Ayrıca DNA onarımı ve serotonin üretimi için gereklidir. Taze sıkılmış limon ılık su veya çay ile boğaz ağrınızı ve öksürüğünüzü yatıştırmanıza yardımcı olabilir.

Nar Suyu

Taze nar suyu, antibakteriyel ve antiinflamatuar özelliklerle doludur. Virüslerle savaşmaya ve soğuk algınlığının süresini% 40'a kadar azaltmaya yardımcı olan flavonoid antioksidanlar içerir. Her gün taze nar suyu içebilir ya da smoothie veya bitki çayına ekleyebilirsiniz.

Papatya Çayı

Antibakteriyel ve antiinflamatuar özellikleri ile bilinir. Papatya çayı uykuyu destekler ve bağışıklığınızın korunmasına yardımcı olur. Bir fincan sıcak papatya çayı, öksürüğünüzü ve soğuk algınlığınızı azaltır.

Ananas

Az bilinse de ananas bir öksürük gidericidir. Bromelain, anti-enflamatuar ve mukolitik özelliklere sahip ananasta bulunan bir enzimdir. Bromelainin önemli iki özelliği, ananası öksürüğün hafifletilmesini sağlamak için mükemmel bir besin haline getirir.