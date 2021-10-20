Ökse otu nedir, ne işe yarar ve nerede yetişir? Ökse otunun faydaları nelerdir ve neye iyi gelir

Ökse otunun bilimsel adı Viscum album olarak bilinmektedir. Ökse otu Santalacae familyasına mensup olan bir ottur. İlaç kullanımında oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır.

Ökse Otu Nedir?

Ökse otu bilimsel adı Viscum album olan bir ottur. Kapalı tohumlular grubuna giren ökse otu çift çenekli bir bitkidir. Ökse otu insan sağlığı için çok faydalı olan bir ottur. Ağaçların üzerinde yaşayan asalak bitkilerden bir tanesi olan ökse otu eczacılıkta yayın olarak kullanılan bir bitkidir.

Ökse Otu Ne İşe Yarar?

Ökse otunun pek çok faydası bulunmaktadır. Psikolojik olarak anksiyete hastalığına sahip olan kişiler için doktorlar tarafından ökse otu önerilmektedir. Ökse otu aynı zamanda uykusuzluk şikayeti yaşayan insanlar için de yine önerilmektedir. Stres ya da depresyona sahip olan biriyseniz yine ökse otu kullanımı doktorlar tarafından tavsiye edilmektedir. İnsan sağlığı için pek çok noktada işe yarayan ökse otu en faydalı olan otlardan bir tanesidir. Ökse otu kanamayı da durdurucu özelliği bulunur. Bunun için ökse otu çayı tüketimi tavsiye edilir.

Ökse Otu Nerede Yetişir ve Bulunur?

Ökse otu dünya genelinde en fazla Türkiye'de Anadolu coğrafyasında ve Balkanlarda yetişmektedir. Balkan coğrafyasında en fazla Bulgaristan, Arnavutluk, Bosna Hersek'te yaygın olarak ökse otuna rastlanılmaktadır. Ökse otu aynı zamanda Türkistan coğrafyasında da oldukça fazla bulunmaktadır. Bu ülkelerde ökse otunun yetişmesi için uygun iklim koşulları bulunmaktadır.

Ökse Otu Hangi Mevsimde Olur ve Yetiştiriciliği Mümkün müdür?

Ökse otu ülkemizde oldukça fazla bulunmaktadır. Ökse otu ülkemizde ilkbahar ve sonbaharın ilk aylarında yoğun olarak büyür. Özellikle mart ve nisan aylarında yoğun bir şekilde ökse otuna rastlayabiliriz. Ökse otu yetiştiriciliği mümkün değildir. Ağaçların tepelerinde çıkan bir ot olduğu için parazit bir ot olarak da bilinmektedir. Dolayısıyla yalnızca mevsiminde ökse otuna rastlanılmaktadır. Tıbbi ve aromatik bitkilerden bir tanesidir.

Ökse Otu Nasıl Kullanılır? Ökse Otu Kullanımı

Ökse otunun en yaygın kullanım şekli ökse otu çayıdır. Ökse otunu çay şeklinde yaparak tüketebilirsiniz. Aynı zamanda ökse otunu oda sıcaklığında kaynatarak süzerek de tüketebilirsiniz. Ökse otu insan sağlığı açısından bu şekilde kullanılması çok faydalıdır.

Ökse Otu Faydaları Nelerdir, Neye Yarar ve İyi Gelir?

Ökse otunun pek çok faydası bulunmaktadır. Bu faydalarından dolayı kullanımı da oldukça yaygındır. Ökse otu öncelikle diyabete çok iyi gelmektedir. Diyabet şikayetlerini en az seviyeye indirir. Aynı zamanda kanserle mücadele eden hastalar için de ökse otu önerilmektedir. Ökse otu kanserle savaşan bir bitkidir. Strese ve psikolojik bozukluklara da oldukça iyi geldiği bilinmektedir. Ökse otu çayı tüketerek stres ve anksiyete bozukluğu gibi psikolojik rahatsızlıklardan kurtulmanız mümkündür.

Ökse Otunun Zararları Var mıdır?

Ökse otu fazla tüketildiği durumlarda bulantı ve kusma yapabilir. Aynı zamanda yine günde 2 bardaktan fazla ökse otu tüketirseniz ishal şikayetleri de yaşayabilirsiniz. Ökse otu mide bulantısı yapabilir.

Ökse Otu Nerede Satılır?

Ökse otu günümüzde pek çok noktada satılmaktadır. En yaygın satılan yer ise aktarcılardır. Aktarcılara giderek ökse otunu kolay bir şekilde temin edebilmeniz mümkündür.