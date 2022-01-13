Ökse Otu Nedir, Nasıl Kullanılır? Ökse Otunun Faydaları ve Zararları

Halk dilinde güvelek, gevele, çekem ve purç olarak da bilinen ökse otu dört mevsim boyunca yapraklarını dökmez. Aynı zamanda pek çok hastalıpa derman olan ökse otunun kullanımı bir o kadar dikkat gerektirir. Etkili ve alternatif tıpta kullanılan bir bitki olan ökse otunu kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışmanızı öneriyoruz. İşte ökse otunun faydaları, zararları ve merak edilenler...

Ökse otu nedir?

Ökse otu bilimsel adı Viscum album olan bir ottur. Kapalı tohumlular grubuna giren ökse otu çift çenekli bir bitkidir. Ökse otu insan sağlığı için çok faydalı olan bir ottur. Ağaçların üzerinde yaşayan asalak bitkilerden bir tanesi olan ökse otu eczacılıkta yayın olarak kullanılan bir bitkidir.

Ökse otu Türkiye'de nerede yetişir?

Ökse otu dünya genelinde en fazla Türkiye'de Anadolu coğrafyasında ve Balkanlarda yetişmektedir. Balkan coğrafyasında en fazla Bulgaristan, Arnavutluk, Bosna Hersek'te yaygın olarak ökse otuna rastlanılmaktadır. Ökse otu aynı zamanda Türkistan coğrafyasında da oldukça fazla bulunmaktadır. Bu ülkelerde ökse otunun yetişmesi için uygun iklim koşulları bulunmaktadır.

Ökse otu nasıl kullanılır?

Ökse otu genellikle çay şeklinde tüketilir. Ökse otu çayı yapımında, dallar ve yapraklar kullanılır. Meyveleri hiçbir şekilde ağız yoluyla tüketilmemelidir. Ökse otunu kullanmadan önce bir uzmana danışmanızda fayda vardır.

Ökse otunun faydaları

Ökse otunun pek çok faydası bulunmaktadır;

Psikolojik olarak anksiyete hastalığına sahip olan kişiler için doktorlar tarafından ökse otu önerilmektedir.

Ökse otu aynı zamanda uykusuzluk şikayeti yaşayan insanlar için de yine önerilmektedir.

Stres ya da depresyon gibi ruhsal problemler yaşıyorsanız yine ökse otu kullanımı doktorlar tarafından tavsiye edilmektedir.

Ökse otu kanamayı da durdurucu özelliği bulunur.

Ökse otu, nesiller boyunca kan şekeri seviyelerinin dengelenmesine yardımcı olmak için kullanılmıştır. Bazı araştırmalar, ökse otunun diyabet tedavisindeki potansiyelini desteklemektedir.

Bitkinin anti-inflamatuar, antioksidan özellikleri, onu artrit gibi kronik inflamatuar durumların tedavisine yardımcı olmaya aday yapar.

Ökse otunun zararları