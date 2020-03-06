Okan Bayülgen'den “Harem Kabare” Müzikali İstanbul Sahnesinde!

Bu müzikli, eğlenceli komedi oyununu kaçırmayın linki tıklayın.

Bir adam beşinci kez evlenmeye karar verirse, eski eşleri onu etkileme çalışırsa olaylar müzikli, bol kahkahalı bir öyküye dönüşür. Okan Bayülgen’i tiyatro sahnelerinde izlemenin keyfine varacağınız bu oyunda çok eğleneceksiniz.

Bu bir ilandır.

İstanbul sahnesinde seyredeceğiniz “Harem Kabare” 20 Mart’ta Caddebostan Kültür Merkezinde oynanacak… Siz de oyunu merakla bekleyen biriyseniz linki tıklayın ve biletinizi alın.

Şehrin koşuşturmasına ilaç gibi gelecek, tiyatronun sihirli dünyasında yer almanın mutluluğunu yaşayacağınız bu etkinlik ile keyifli zamanlar sizi bekliyor. Ünlü oyuncu kadrosuyla uzun süre etkisinden çıkamayacağınız eğlenceli bu müzikal gecenize renk katacak. Bu oyunda izleyici olarak yer almak için linki tıklayın.

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