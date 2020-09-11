Ojenin Tırnakta Daha Uzun Kalmasını Sağlayan 4 Tüyo

Aseton kullanın

Evet, yanlış duymadınız. Ojeleri çıkarmaya yardımcı olan asetonun, kalıcılık için de yardımcı olabileceğini söylüyoruz. Yapmanız gereken şey; oje sürmeden önce bir pamuğa aseton dökmek ve tırnaklarınızı silmek. Tırnaklarınızdaki fazla yağı aldığınızda ojeniz daha kalıcı olabilir.

Tırnak bazı uygulayın

Oje sürmeden önce tırnak bazı kullanmak tırnaklarınızı ojeden koruyacağı gibi kalıcılık süresinin de artmasını sağlar. İnce yapılı bir tırnak bazı alın ve tırnaklarınıza sürün. İyice kuruduğundan emin olunca üzerine ojeyi uygulayabilirsiniz.

Üst üste sürmeyin

Ojenin kalıcılığını arttırmak için en sık yapılan hataların başında kalın ve çok kat sürmek geliyor. Üst üste sürülen oje çok kalın bir görünüme sebep olacağı gibi kuruması da bir hayli zor olur. Bunun yerine ince halde sürmek şartıyla ojeyi 2 kat uygulayın. Önce oje bazını sürün, kuruduktan sonra birinci katı sürün. Buradaki önemli nokta birinci katın da kurumasını beklemektir. Oje kuruyunca ikinci katı sürün. Kurumasını beklemenin sebebi ise ojeler üzerinde kabarcık oluşumunu önlemektir.

Kurutucu ve koruyucu sürün

Ojelerin hızlı kurumasını sağlayan ve aynı zamanda üzerine bir koruma kalkanı oluşturan ürünler bulunuyor. Ojenizin ikinci katının kurumasını beklemeden bu kurutucu ve koruyucu jeli uygulayın. Tırnaklarınız hem kısa sürede kuruyacak hem de ojeniz daha uzun süre dayanacak.

Ojeleri hızlı kurutmanın diğer yolları ise kurutucu sprey kullanmak ya da buzlu suya sokmaktır! Bu yöntemleri uygulayacaksanız ojeyi sürdükten sonra birkaç dakika beklemenizi tavsiye ediyoruz.