Öğretmenler Günü Ne Zaman, Hangi Gün? 2021 Öğretmenler Günü Mesajları

Yeni nesillerin yetiştirilmesinde en önemli görevi üstlenen öğretmenlerimizin her yıl kutlandığı Öğremenler Günü ne zaman merak ediliyor. Öğretmenlerine hediye ve mesajlarını iletmek isteyen öğrenciler ve veliler, Öğretmenler Günü hangi gün aramalarını yoğunlaştırmaya başladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun diyor ve bilgileri paylaşıyoruz.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Öğretmenler Günü her yıl 24 Kasım tarihinde kutlanıyor. Bu yıl çarşamba gününe denk geliyor.

Türkiye’de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Öğretmenler Günü ülkemizde 1981 yılından beri 24 Kasım'da kutlanır.

Birçok ülkede 1994’ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris'te gerçekleşen "Öğretmenlerin StatüsüHükümetlerarası Özel Konferansı"nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından "Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi"'ni oy birliği ile kabul edilmesinin yıldönümüdür.

