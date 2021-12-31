Oğlak Burcunu 2022 Yılında Neler Bekliyor? Oğlak Burcu 2022 Aşk, Para ve Sağlık Yorumu

Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar,

Uzunca geçen zorlu yılların ardından gerçekten derin bir oh çektiğiniz seneye giriş yapıyorsunuz. Yılın en önemli Güneş ve Ay Tutulmaları sizlerin bu yıl boyunca 5 ev 11.evlerinizde gerçekleşecek. Yaratıcılığınızın geliştiği duygularınızı yeniden şekillendirdiğiniz bir yıl içine giriyorsunuz. Kaybettiğiniz neşenizi belki de buluyorsunuz diyebiliriz.

Bu yıl çevreye sağladığınız güveniniz ve özveriniz göz kamaştırıcı olabilir. Kendinizi kariyeriniz anlamında uzun vadede gelişmiş bir güvenlik duygusu içine alabilirsiniz. Daha büyük bir şeye doğru hareket etme zamanındasınız. İşler 2019-2020 yıllarında tahmin ettiğinizin dışında gelişti. Bu yıl zor ya da kolay bu alanda yaşadığınız her şeyi fırsat olarak görmelisiniz. Özellikle kariyerinizde yaşadığınız olumsuzlukların sizlere iadesi dönüyor denilebilir. Hayatta asıl önemli olan; hala yaşıyorken, asla geç olmadığına inanmaktır.

Ocak ve Temmuz arası kariyerinizde artık ne noktada olduğunuzu görebileceksiniz. Hedefler gerçekleşmeye başlıyor. Siz bugünlere 2020 Eylül ayında yaşadığınız büyük kırılma ile yani mücadele ile geldiniz. 2019 yılında her şey hayatınızda sizi büyük bir başkalaşıma taşıdı.

Kariyerde asıl zirvenizi 2023 yılı başlarında olacak ama sizler 2022 yılında bunun gümbür gümbür seslerini duyacaksanız. 3 basamaklı bir merdiven düşünecek olursak; 2020 yılı sizin için kariyerde 1.basamak, 2021 yılı 2.basamak, 2022 yılı 3.basamak tadında olacaktır. Bu yıl ne ile mücadele ettiğiniz ve oluşturduğunuz düzen oldukça önemli bir yer kaplamaktadır. Geçtiğimiz yıl şirket kurmak ya da ortak olmak zorunda kaldıysanız bunlarla ilgili büyük bir yükseliş ve sorumluluk içine giriyorsunuz.

Yurtdışına açılıyorsunuz ve yeni bilmediğiniz alanlardan para kazanıyorsunuz.

2020 yılında yaşadığınız zorlu hikâyelerden sonra hızlı bir rota değişikliğine gittiniz. Şimdi rotanızı değiştirdiğiniz yolları izliyor ve yeni manzaralar görüyorsunuz. Hızlı bir şekilde hareket etmeyi seçin ve çalışma performansınızı iki katına çıkartın. İşyerinde önemli bir karar vermeniz ya da artıları ve eksileri ile kariyer değerlendirmeniz gerekebilir. Belki emekli olmak ya da hayatınızla ilgili başka radikal bazı geçişler yapmak istiyorsunuz. Kariyerinizde muhteşem bir başarı ve özgürlüğe ilerliyorsunuz. İş hayatındaki başarının sırrı, kendinize ve becerilerinize güvenmek için doğrudur. Kısaca; yılın sonuna doğru yeni iş fırsatları size açılacak noktada olabilir. Beklentilerinizi bu şekilde ayarlamalısınız.

Mayıs ayında büyük bir iş birliği içine girebilirsiniz.

Mayıs ayı sizler için büyük bir duyurunun ilk zamanı olarak isimlenebilir. Tutku ve duygusallıkla dolu bir yıl içinde olabilirsiniz. Enerjiniz ve iletişim gücünüz yıl boyunca etkileyici olacak. Aşk ve ilişikler noktasında sizleri heyecan verici bir yıl bekliyor desek doğru ifade etmiş olabiliriz. İlişkilerinizde uzun zamandır içinden çıkamadığınız konularda artık daha net bir yön kazanacaksınız. Aşk’ı ve sevgiyi ya da sevilmeyi sorgulayacağınız bu yıl içinde tutulmalarla birlikte bazı kararlar vermeye doğru ilerleyeceksiniz. Eğer bir evliliğiniz varsa eşiniz size karşı yaptığı hataları telafi etmek isteyebilir.

10 Mayıs-29 Kasım arası hayatınızın gerçekliği ile tanışıyorsunuz.

Mart ayında yeni biriyle tanışabilir ve büyük bir aşk hikayesi içine girebilirsiniz. Haziran aylarında ilişkileriniz arasında bir konuda ikilemde kalabilirsiniz ve önemli bir karar vermek zorunda olabilirsiniz. Arkadaşlarınız ya da ailenizin tutumu bu kararda oldukça belirleyici olacaktır. Mars gezegenin 20 Ağustostan sonra İkizler burcunda olmaya devam etmesi ve 30 Ekim de gerilemeye başlaması hayatınızdaki mücadele biçimlerini biraz daha farklı kılacak. İş yeri açmak ya da yeni çalışanlar almak zorunda kalacağınız iş konularına girebilirsiniz. Yeni çalışanlar ya da çalışanlarınızla ilgili problemlere dikkat etmelisiniz.

Bununla birlikte 30 Ekim sonrası Mars’ın gerilemesi ile sağlığınıza daha fazla önem vermelisiniz. Bu yıl acil iş planlarınızı yoluna koymalı, adeta ilk gün başlıyormuş heyecanı ile çok çalışmalısınız. Kimsenin sen yapamazsın düşüncesine kulak asmamalısınız. Çevredeki manipülasyona kulak asmadan sağlam kararlar içinde olmalısınız. Bu yıl yöneticiler ya da ortaklarınız tarafından oldukça desteklenebileceğiniz bir yıl olduğunu söyleyebiliriz. Yurtdışı bağlantıları veya yeni eğitimler ile ilgili konulara tüm cesaretinizle giriş yapabilirsiniz.

2022 Oğlak

Yılın Puanı: 10 üzerinden “9 Puan”

Yıl içinde en iyi ilişki kuracağınız burçlar: Boğa, Akrep ve Yay

Yılın en başarılı ayları: Ocak, Nisan, Mayıs, Temmuz, Aralık

Yılın en dikkatli olunması gereken ayları: Şubat, Haziran, Ağustos, Ekim

Ocak: Sizler için yeni başlangıçlar ayı olacaktır. Hayatınızda zorluk yaşadığınız bütün alanlar da özgürleşiyorsunuz.Çok kolay bir ay olmayacak ama zor olması demek sizlere daha güzel şeylerin geldiğini gösterecek.Yeni bir dönüşüm zamanınızdasınız. Parasal sorunlar yaşıyor olabilirisiniz.Endişe etmeyin.

Şubat: Finansal kazançlarınız damgasını vuruyor. Yeni girişimleriniz ile ticari faaliyet alanlarınızdaki yeteneklerinizi ispatlayacaksınız.

Mart: Yakın veya uzak farketmeksiniz çevrenizden uzaklaşmak isteyebileceğiniz bir ay olacaktır. Yalnız kalmak sizleri cezbediyor.Yeni bir aşk sizi içsel olarak ona doğru çekebilir.İlkkez çok cesur hissedeceksiniz.

Nisan: Yer ya da mekan olarak taşınıyorsunuz. Kariyer alanınızda yaşadığınız değişim ile belirlediğiniz hedefinize ulaşacaksınız.Belki yeni bir iş alanı açıyorsunuz.

Mayıs: Sizlerin bile şaşıracağı duygusal etkilerle giriş yapıyorsunuz. Büyük bir aşk kapınızı çalıyor. Buz dağı oluşan duygularınızın yeniden alevlendiğini hissedeceksiniz.

Haziran: Sırlar ortaya çıkıyor. Güvendiğiniz ve samimiyetine inandığınız kişilerden beklenmedik gerçekleri öğreniyorsunuz. Haklılığınızın anlaşıldığı bir ay içindesiniz.

Temmuz : Kişisel hayatınızda bazı konularda sonuca gitmek isteyeceksiniz. İlerisi gelmeyen ve sürekliliği olmayan somut varlıklarınızı elden çıkaracaksınız. İkili ilişkileriniz ile yeni ortaklı girişimlere imza atabilirsiniz.

Ağustos: Maddi finansal yapınızı düzenleme ihtiyacınız oluyor. Yeni bir sistem ve yeni bir kaynak haricinde çok fazla ayrıntılara takılacaksınız.



Eylül: Duygusal hassasiyetiniz artıyor. İletişiminizde alınganlık seviyeniz oldukça düşecektir. Ticari faaliyetlerinizde kararlarınızı duygusal olarak almaya çalışabilir, mantığınızı devre dışı bırakmak için yoğun çaba sarf edebilirsniz.

Ekim: Sizler için hareketli geçiyor. Aile yaşantınız, kariyeriniz sorumluluklarınız hepsi köşeye sıkıştırıyor. Ekim ikinci haftasından itibaren toplum önünde yer değişimi yaşayacaksınız. Beklenmedik olaylara hazırlıklı olun.

Kasım: Duygusal itiraflara sahne oluyor. Soğukluğu ve yalnızlığı kenara bırakarak sevgiyi yaşamak için adım atacaksınız. Çocuk sahibi olabilirsiniz. Ya da yeni bir işinize bir çocuk gibi davranıp büyütmek için bir plan içine girebilirsiniz.

Aralık: Çalışma alanınızda kişisel özelliklerinizi ortaya çıkarıyorsunuz. Göz önünde daha fazla olarak sorun çözme yeteneğinizi kullanacaksınız.