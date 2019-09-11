Oğlak Burcu Ünlüleri

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"Oğlak burcu olan ünlüler..."
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- Burak Özçivit - 24 Aralık
- Ömür Gedik - 22 Aralık
- Ebru Şallı - 15 Ocak
- Keremcem - 28 Aralık
- Filiz Akın - 2 Ocak
- Barış Manço - 2 Ocak
- Özgü Namal - 28 Aralık
- Seda Sayan - 30 Aralık
- Melis Babadağ - 17 Ocak
- Selen Soyder - 26 Aralık
- Erkan Kolçak Köstendil - 16 Ocak
- Kate Middleton - 9 Ocak
- Orlando Bloom - 13 Ocak
- Bradley Cooper - 5 Ocak
- Jim Carrey - 17 Ocak
- Zooey Deschanel - 17 Ocak
- Kate Moss - 16 Ocak
- Irına Shayk - 6 Ocak
- Ozan Doğulu - 13 Ocak
- Demet Akbağ - 23 Aralık
- Çağla Şikel - 2 Ocak
- Liam Hemsworth - 13 Ocak
- Öner Erkan - 4 Ocak
- Jane Levy - 29 Aralık
- Ozan Osmanpaşaoğlu - 31 Aralık
- Lauren Cohan - 7 Ocak
- Patrick Dempsey - 13 Ocak
- Ricky Martin - 24 Aralık
- Kenan Ece - 24 Aralık
- Jeremy Renner - 7 Ocak
- Jared Leto - 26 Aralık