Oğlak Burcu Hangi Element? Oğlak Burcu Elementi Nedir

Oğlak burcu, Zodyak sisteminin 10. burcudur. Her burç gibi oğlak burcunun da bir elementi yani ait olduğu bir grup bulunmaktadır. Bu elementler, aynı zamanda burçların özelliklerini de belirleyici niteliktedir.

Oğlak Burcu Hangi Element?

Burçlar doğada bulunan 4 element ile gruplandırılır. Bu elementler aynı zamanda burçların özelliklerine de etki etmektedir. Elementlerin hepsine bakacak olursak; ateş, su, toprak ve hava olarak incelenir. Oğlak burcu öncü ve lider olmayı seven bir burçtur. Aynı zamanda planlı ve programlıdır. Geleceğini her daim önceden planlayarak ilerler. Çalışkanlıkları ile de bilinen oğlaklar, boğa ve başaklarla beraber toprak elementini paylaşırlar. Yani oğlak burçları toprak elementine sahiptir.

Oğlak Burcu Elementi Nedir?

Oğlak burcu, bulunduğu elementin özelliklerini yansıtır. Bu nedenle kendi ile beraber bulunduğu grup burçlarına benzerlik gösterir. Sağlam ve ayakları yere basan insanlardır. Bunun nedeni toprak grubuna ait olmasıdır. Başak ve boğa burçları gibi oğlaklarda kararlı ve dediğim dedik kimselerdir. Onları fikirlerinden geri çevirmek neredeyse imkansızdır. Yanlışta olsa kendi bildiklerini savunurlar. Kendilerine hizmet edilmesinden hoşlanırlar.