Oğlak Burcu Hangi Ay? Oğlak Burcu Tarihleri Ve Günleri

Oğlak burcu toprak elementine ait bir burç olarak astroloji de yerini almaktadır. Çalışkan olan paraya ve güce değer veren karakterde olan Oğlak burcu özellikleri birçok insan da bulunmaktadır.



Oğlak Burcu Hangi Aydır?



Oğlak burcu 22 Aralık ve 20 Ocak tarihleri arasında doğan kişiler için geçerli bir burç olmaktadır. Astrolojik bakış açısına göre bu tarihlerde doğan kişilerin güneş burcu Oğlak burcu sayılmaktadır.



Oğlak Burcu Tarihleri ve Günleri



Oğlak burcu tarihleri 22 Aralık ve 20 Ocak tarihleri arasındaki günleri kapsamaktadır. Oğlak burcu evresi astrolojik bakışa göre güneş burcu belirlenirken bu tarihlerde bulunmaktadır. Oğlak burcu tarihlerinin dışında yükselen burcu Oğlak olanların da özellikleri benzeşmekte ve genel özellikleri bu burcun etkisinde bulunmaktadır. 22 Aralık sonrası günlerde doğan kişiler 20 Ocak tarihine kadar ki günleri Oğlak burcu dönemi olmaktadır.



Oğlak Burcu Özellikleri



Toprak grubu burçlar arasında yer alan Oğlak burcu kişiler güvenilir ve çalışkan olarak nitelendirilmektedir. Oğlak burçları maddi gelir elde etmekten hoşlanır bunu da kimseden bir şey isteyemedikleri için yaparlar.



Oğlak burçlarının her daim yapacak işleri bulunmaktadır. Planlı ve düzenli olarak çalışmayı severler. Dost canlısı bir yapıları vardır. İlk olarak kendilerini eleştirir ve başkalarının eleştirilerini umursamazlar. Kimi zaman şikayetçi bir yapıları olması ise sürekli başkalarının yüklerini almaya çalışmalarından kaynaklanmaktadır.



Oğlak burcu kolay uyum sağlayabilen ağır şartlarda çalışabilen özellikteki kişileri betimlemektedir. Oğlak burcu kişileri aileleri için çok büyük fedakarlıklar yapmaya müsait ailevi hayata özen gösteren kişilerdir. Oğlak burcunun olumsuz yönleri ise iş konusunda çok farklı dallarda yetenekleri bulunmakta olup yetenekleri bulunan her dalda iş yapmaya çalışan kişilerdir. Her alanda başarılı olmaya çalıştıkları için çabuk yorulmaları olağandır. Diğer bir olumsuzluk ise başladıkları işleri tamamlamak yerine yeni işlere başlamak gereği hissetmektedirler.



Oğlak burcu erkek veya kadın olması özellikleri değiştirmekte olup genel özellikleri ise aynı derecede kalabilmektedir. Oğlak burçları maddi güvende hissetme güdüsü içinde olan burçlardandır. Maddi açıdan kenarda onları destekleyecek bir paraları her zaman olmaktadır. Oğlak burçları çok affedici ve çok iyi dinleyici kişiler olurlar. İyi dinleyici ve sır tutucu özellikleri ile en aranan dost niteliğindedirler.