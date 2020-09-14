Ödemden Kurtulmak İçin Beslenmede Yapılması Gerekenler

Peki ödemden kurtulmak için neler yapabiliriz?

Günlük su tüketiminizi artırın

Az tuzlu beslenin

Posa içeriğinden yüksek besinlerle beslenin

Kafein miktarını minimuma indirin

Dengeli ve sağlıklı bir beslenme programı uygulayın

Fiziksel aktivitenizi artırın; yürüyüş, egzersiz, koşu yapın

Fazla kilonuz varsa ideal kilonuza inmeye gayret edin

Alkol, kızartma ve asitli içeceklerden uzak durun

Ödemin atılmasına destek olan yiyecek ve içecekler:

Su tüketiminin 2 litrenin üzerinde olması, ödemin atılmasında en temel olan yollardan biridir.

Maydanoz, yüksek C vitamini ve antioksidan özelliği sayesinde ödem atıcı besinlerin başında gelir.

Yoğurt içindeki probiyotik etkisiyle doğal ödem atıcıdır.

Salatalık da içeriğindeki su miktarının fazla olmasıyla ödemin atılmasına yardımcı olur.

Nar, güçlü antioksidan deposu sayesinde hem bağışıklık sistemine destek olur hem de vücutta su tutumunu engeller.

Patlıcan, yüksek miktarda su ve flavonoidler içerir, vücuttaki fazla suyu atmaya yardımcı olur.

Havuç da en iyi ödem söktürücülerden biridir, vücudu toksinlerden arındırmada ve metabolizmayı hızlandırmada çok etkilidir.

Doğal bitki çayları içerdikleri kimyasallar sayesinde diüretik özellik taşır ve ödem atılmasını sağlarlar.

Yaban mersini, antioksidan madde içeriği en yüksek bitkilerdendir, ödem atımına yardımcı olur.

Karahindiba bitkisi, doğal ödem söktürücüdür, vücutta depolanan fazla sıvının boşaltılmasını sağlar. Ayrıca sodyumu dengelemeye yardımcı olan potasyum içerir.

Ananas, bromelin enzimiyle toksin ve ödemin atılmasını sağlar.