Ödem Attıran Salatalık Diyeti Listesi

Salatalık diyeti nedir?

Salatalık diyeti, adından da anlaşılacağı üzere ağırlık olarak salatalığın tüketildiği bir zayıflama yöntemidir. İçinde fazla su bulundurması ve oldukça düşük kalorili olmasıyla tam bir diyet besini olan salatalık, bağırsakların daha düzenli çalışmasına da yardımcı olur.

Bu diyette en çok tüketeceğiniz gıda salatalık olacak. Öğünlerinizde sınırsızca kullanabileceğiniz gibi acıktığınızı hissettiğiniz her zaman yiyebilirsiniz. Ayrıca salatalık metabolizmanızı hızlandırdığı ve de sindirime yardımcı olduğu için hali hazırda vücudunuza oldukça yararlıdır. Günlük olarak tükettiğiniz takdirde harika bir detokstur ve cildinizi de aknelerden arındırır.

Salatalık diyeti zararlı mı?

Tek bir besinin ağırlıklı olarak tüketildiği beslenme tarzı uzun vadede vücuda bir takım zararlar verebilir. Salatalık diyetini, tıpkı diğer diyet türleri gibi 5 günden fazla yapmamanızı, diyete başlamadan bir uzmana danışmanızı tavsiye ediyoruz.

Örnek salatalık diyeti listesi

Kahvaltı: Yağsız yoğurdun içine bir büyük boy salatalık ekleyin. Hala aç hissediyorsanız, iki şeftali veya bir elmayı dilimleyip yiyebilirsiniz.

Ara öğün: Salatalık içeceği

Öğle yemeği: Büyük bir tabak doğranmış salatalık ve bir dilim kızarmış kepekli ekmek ya da 2 adet haşlanmış patates, 1 adet salatalık, bir dilim kızarmış kepekli ekmek

Ara öğün: 1 bardak salatalık içeceği

Akşam yemeği: Dilediğiniz bir meyveyi seçin. Küçük bir kase meyve ile 1 adet salatalığı salata yapın.

SALATALIK İÇECEĞİ TARİFİ

Malzemeler:

*Bir avuç ıspanak

*20 gram badem ve ceviz

*1 adet elma

*1 adet salatalık

*Bir tutam zencefil

Hazırlanışı:

Karıştırıcıya elma, salatalık ve ıspanağı ekleyin, iyice karıştırın. Ardından biraz zencefil ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Bardağınıza ceviz ve bademleri koyun, üzerine salatalık suyunu ilave edin. Bekletmeden için. bu içeceği taze tüketmeniz çok önemli. Aksi takdirde tüm vitaminlerini kaybeder. Öte yandan gün içinde bol su içmeyi de ihmal etmeyin.