Ödem Atan ve Şişkinlik Gideren Çay Tarifi

ÖDEM ATICI ÇAY TARİFİ

Malzemeler:

1 litre su

Yarım demet maydanoz

1 adet limon

Yarım yeşil elma

1 adet çubuk tarçın

Ceviz büyüklüğünde bir parça zencefil

1 tatlı kaşığı ya da 1 poşet yeşil çay

Tarif:

1 litre su bir tencereye alınır. Yarım demet maydanoz, limon, yeşil elma, tarçın ve zencefil eklenir.

Karışım 10-15 dakika kaynatılır.

Kaynadıktan altı kapatılır ve karışıma yeşil çay eklenir.

3-4 dakika demlendikten sonra çayınız hazır.

Günün her saati tüketebilirsiniz. Fakat özellikle sabah aç karnına daha etkili olacaktır.

Herhangi bir ilaç kullanıyor ya da diyet yapıyorsanız tüketmeden önce bir uzmana danışmanızda fayda var.