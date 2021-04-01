Öd Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Öd Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Öd ağacı, tütsü halinde yaydığı koku ile şifa verme özelliğine sahiptir. Genellikle meditasyon seanslarında kullanılan bir bitkidir.

Öd Ağacı Nedir? Öd Ağacı Hakkında Bilgi

Öd ağacı uzun yıllardan beri varlığını sürdüren, ikiçenekliler sınıfına ait bir türdür. Ağaç Thymelaeaceae familyasına aittir. Meyveleri armut biçimindedir ve keskin bir kokusu vardır. Bu koku gövde ve dallarda çok daha yoğundur. Kendisine özgü yumuşak, odunsu bir kokuya sahiptir.

Öd ağacının ilk insanlara kadar dayandığı söylenmektedir. Hatta Hz. Havva ve Hz. Adem'in cennetten kovulduklarında sığındıkları ağaçtır. Bilinene göre onlar cennetten kovulduktan sonra hiçbir ağaç onları kabul etmemiş bir tek öd ağacı kabul etmiştir. Bu bir yazılı metin değildir fakat bu şekilde rivayet edilmiştir.

Öd Ağacı Latince İsmi

Öd ağacı farklı kültürlerde Eagle wood, Aquilaria agollocha, Agalloch, Bois d'aigle ve Calambac olarak da bilinmektedir.

Öd Ağacı Özellikleri

Tropik bölgelerde yetişen Öd ağacı, özellikle hoş ve ferahlatıcı kokusu ile Sarısabır adıyla bilinir. Bitkinin yaprakları birer rozet görünümündedir. Topraktan yayvan bir biçimde çıkar. Çiçekleri sarımtırak ya da kırmızıdır. Kesilmiş odun taneleri halinde satılır. En belirgin özelliği ise, kahve tonlarından menekşe rengine dönüşen damarlarıdır. Oldukça sağlam ve dayanıklı bir bitki türüdür.

Öd ağacı uzun bir ağaç türüdür. Genellikle boyu 60 cm gövde çapına ve 40 metre kadar uzunluğa ulaşır. Yaprakları ince ve sivridir. Çiçeklerini bahar ayrında açar ve yalnızca yıl içerisinde bir kez çiçek açmaktadır. Son derece hassas bir yapıya sahiptir. Renk skalasında nispeten soluk ve hafif bir yeşil tonuna sahiptir. Büyüme evresinde ilerleme gösterdikçe daha koyu bir renge kavuşur.

Öd Ağacı Ne Zaman Dikilir?

Öd ağaçları genelde tüm mevsimlerde dikilebilmektedir. Fakat daha çok kış aylarından bahar aylarına geçiş esnasında dikiminin yapılması öngörülür.

Öd Ağacı Nerede Yetişir?

Öd ağacı, Uzakdoğu bölgeleri başta olmak üzere Çin, Hindistan, Kamboçya ve Malezya gibi ülkelerde yetişmektedir. Ülkemizde de kurak iklimin hakim olduğu bölgelerde süs bitkisi olarak yetiştirilmektedir.

Öd Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?

Öd ağacı bakım isteyen bir türdür. Kurak bölgelerde özellikle süs bitkisi olarak yetiştirilmektedir. Ağaç dikildikten sonra haftalık periyotlarla sulanır ve toprağı her daim kontrol edilmelidir. Fazla su vermekten kaçınılmalıdır çünkü bitki kuraklığı sever. Yetiştiriciliği zahmet ister, bu yüzden bitkinin büyüyüp gelişebilmesi adına sürekli kontrolleri yapılmalıdır. Fidan olmaktan çıktığında budama işlemi yapılır ve dallar kullanılır.

Öd Ağacı Yaprak Döker mi?

Öd ağaçları yaz – kış mevsim fark etmeksizin yapraklı formunu korur.

Öd Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

Ağaç genel bir bakım ister, sürekli olarak kontrol edilmelidir. Kurak bölgeleri sevmesinden dolayı sürekli sulanmamalıdır. Sulama işlemi ise toprağın durumuna göre haftalık periyotlarla yapılmalıdır. Bitkinin yapraklarından çıkarılan öz suyu güneşte kurutulur.

Öd Ağacı Faydaları Nelerdir?

Şerbet halinde tüketildiğinde;

l Zehirlenmeye karşı panzehir niteliğindedir,

l Adet döngüsünü düzenler,

l İdrar söktürücüdür,

l Kalın bağırsak hastalıklarında etkili rol oynar ve doğal bir müshil ilacıdır,

l Ağrı kesici niteliğindedir,

l Bağışıklık sistemini güçlendirir,

Tütsü olarak kullanıldığında;

l Depresyona, strese ve yorgunluğa iyi gelir. Meditasyon esnasında ferahlatıcı bir etki yaratır,

l Konsantrasyonu arttırır ve huzur verir,

l Balgam emicidir ve kokusu üst solunum yolları hastalıklarına iyi gelir,

l Kokusu vücudu bakteri ve toksinlerden arındırır,

Cilde sürüldüğünde;

l Cildin daha parlak görünmesine yardımcı olur,

l Su veya bal ile macun yapılarak çilleri ve lekeleri geçirir.

Öd Ağacı Hastalıkları Neler?

Öd ağacının bilinen bir hastalığı yoktur. Sağlam yapılı bir ağaçtır. Bakımı esnasında özen gösterilmesi gerekmektedir. Bakımı yapılmayan ağaç bir süre sonra ölür.

Öd Ağacı Ne İşe Yarar Ve Nerelerde Kullanılır? Öd Ağacı Kullanım Alanları

Öd ağacından elde edilen ahşabın özgül ağırlığı yüksektir. Ahşabın kullanılabildiği hemen hemen her alanda kullanılabilir. Özellikle tespih yapımında usta işçilik gerektirir. Kokusu oldukça güzeldir. Bu yüzden parfüm, deodorant ve stik yapımında kullanılır. Ayrıca pek çok kozmetik ürününün içeriğinde bulunur. Kokusu nedeni ile tütsü olarak da kullanılmaktadır. Ağacın sıvısı ise, ilaç yapımında, pigment ve haşerat ilaçlarında kullanılmaktadır.