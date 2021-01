Oceans Serisi Filmleri - Oceans Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

Sinema dünyasının kült filmleri arasında yer alan Ocean’s serisi 2001-2007 yılları arasında Steven Soderbergh tarafından yönetilmiş olan, Jerry Weintraub’un yapımcılığını üstlendiği suç ve aksiyon filmleridir. Filmin proje tasarımcısı Section Eight Productions’dır. Warner Bros tarafından çıkarılan filmde bir soygun ve kumarhane teması ön plandadır.

Oceans Serisi Filmleri

Oceans serisi 3 filmden oluşur. Ocean’s Eleven serinin ilk filmidir. Bu filmde Danny Ocean’ın hapisten çıkması, kumarhane soygunu ve eski karısını yeniden yaşamına kazanma çabası anlatır.

Bu serüveninde yanındaki arkadaşlarıyla girdiği aksiyon dolu sahneler seyirciye dolu dizgin bir macera yaşatır. Serinin ikinci filmi olan Ocean’s Twelve’de karakterimiz Danny’nin Avrupa’ya gidişi ve yine soygun hikayesi konu alınır. Ocean’s Thirteen’de yeni bir kumarhane açılışı, bu açılış gecesinde mekanın açan ünlü oyuncu Al Pacino ve on bir kişiden oluşan bir grup filmin konusunu oluşturur.

Gişede her yıl hasılat rekorları kırmış üç film içerisinde bütçesi en yüksek olan ve genellikle pek çok seyircinin göz bebeği olarak bilinen Ocean’s Twelve’dir. Ortalama 110,000,000 dolar ayrılan filmin bütçesi dünya çapında rekora ulaşarak 362,744,280 dolar gişe hasılatı elde etmiştir. Oceans’s Eight serinin son filmi olup, Danny’nin ölümünün ardından kız kardeşinin hapisten çıkarak mücevher çalmak için giriştikleri bir soygun hikayesini anlatır.

Oceans Serisi İzleme Sırası

Film izlenme sırasına göre Ocean’s Eleven, Ocean’s Twelve ve Ocean’s Thirteen, Ocean’s Eight şeklinde ilerlemektedir. Filmin tutkunu olan pek çok sinema sever üç filmi de ard arda izleyerek aksiyonun sürekliliğini daimi tutmaktadır. Üç filmin de toplamda elde ettiği gişe hasılatı dünya çapında 1.127.744.054 dolardır. Bu durum filmlere geçmişten günümüze pek çok listede en iyiler arasında olma önemi kazandırmıştır.

Oceans Serisi Vizyon Tarihleri

Ocean’s Eleven filmi 7 Aralık 2001, Ocean’s Twelve 10 Aralık 2004, Ocean’s Thirteen ise 8 Haziran 2007, Ocean’s Eight 5 Haziran 2018 tarihinde vizyona girmiştir. Filmlerin gişe sıralama dünya çapındaki istatistikler ve izlenme oranları baz alındığında büyük bir potansiyele ulaşmıştır.

Oceans Serisi’nin Konuları

Oceans serisinde genel hatlarıyla işlenen konu soygundur. Ocean’s Eleven, Las Vegas’ta bulunan üç kumarhane ve bu kumarhenelerin toplandığı kasayı soymak için kişileri ele alır. Ocean’s Twelve, on bir kişilik ekibin Danny’nin eşi Tess ile birlikte on iki kişiye ulaşması ve her zaman olduğu gibi yine bir soygun hikayesini gerçekleştirme girişimlerini anlatır.

Ocean’s Thirteen’de hisselerini illegal bir yol ile Willie Banks’a kaptıran Reuben Wishkoff’un intikamını işler. Bu intikam gereği lüks bir otel açılışında karşı karşıya gelerek kozlarını paylaşırlar. Serinin son filmi Ocean’s Eight, ana karakterimiz Danny Ocean’ın ölümünün üzerine kız kardeşi Debbie Ocean’ın 5 yıl süren cezaevi hayatının sonlanması, sonrasında sekiz arkadaşıyla birlikte mücevherlerle dolu bir yeri soymalarını anlatır.

Ocean’s Serisi Oyuncuları

Film dünyasında görmeye alışık olduğumuz pek çok popüler oyuncu Ocean’s serisinde oynamaktadır. Filmin oyuncu kadrosunda ise güzel oyuncu Julia Roberts, yakışıklı aktör Brad Pitt, senelerin eskitemediği oyuncu George Clooney ve pek çok filmde görmeye alışık olduğumuz Matt Damon, Andy Garcia, Bernie Mac, Casey Affleck, Scoot Caan, Angie Dickinson, Joshua Jackson, Steve Lawrence gibi simalar yer almaktadır. Bu durum filme kült olma değeri kazandırmış, vizyonlarda uzun süre izlenen, televizyon dünyasında da sıklıkla görmeye alışık olduğumuz bir film haline gelme başarısı yaratmıştır.