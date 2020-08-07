Obsidyen Taşı Nedir, Nerelerde Ve Nasıl Bulunur? Obsidyen Taşı Nasıl Anlaşılır? Özellikleri Ve Faydaları

Doğada kendiliğinden oluşan volkanik bir taş olarak Obsidyen taşı, yanardağların hızlı bir biçimde soğuması ile meydana gelmiş bir tür kayaçtır. Yüzbinlerce ve hatta milyonlarca yıl içerisinde oluşan bu taş, dünyanın birçok farklı ülkesinde çıkarılmaya devam ediliyor. Takı ve aksesuar şekilde kullanımının yanı sıra, eski zamanlarda savaşlarda da değerlendirmiş bir taştır.

Obsidyen Taşı Nedir?

Volkan camı olarak bilinen Obsidyen taşı, doğada kendi kendine oluşumunu tamamlamış bir kayaç olarak bilinir. Diğer taş çeşitlerinden ayrı olarak Obsidyen taşı kristalleşmeden soğuduğu için, donma yaşar ve kenarları daha ince ve keskin olur. O yüzden böylesi güçlü bir keskinlik olması sebebiyle günümüze tıp dünyasında kullanılırken, eski zamanlarda savaş niyetine de kullanılmış değerli taşlar içerisinde yer almaktadır. Obsidyen taşı aynı zamanda farklı süs eşyaları içinde eski tarihlerden günümüze kadar pek çok farklı medeniyette değerlendirmiş özel bir taştır.

Obsidyen Taşı Nerelerde ve Nasıl Bulunur?

Obsidyen taşı Türkiye’de çıkarıldığı gibi aynı zamanda dünyanın farklı ülkelerinde de çıkarılan bir taştır. Nemrut Dağı'nın Tatvan bölgesinde yeşil renk, Rize-ikizdere bölgesinde ise kırmızı renkli obsidyen taşı çıkarılmaktadır. Aynı zamanda Ağrı dağı ve Pasinler bölgesinde de yaygın çıkarılır. Dünya çapında ise İtalya, Yunanistan, Macaristan, Ermenistan ve Slovakya’da düzenli olarak çıkarılan değerli taşlar arasında bulunur.

Obsidyen Taşı Nasıl Anlaşılır?

Obsidyen taşının farklı renkleri olsa bile genelde siyah renklidir. Aynı zamanda taşın üzerinde kar gibi beyaz lekeler bulunur. Bu lekeler obsidyen taşını ayıran en önemli özellikler arasındadır. Bu şekilde obsidyen taşını anlamak mümkün. Aynı zamanda kırmak üzerinden de iç kısmı ile dış kısmının aynı renk olması eşliğinde anlaşılabilir. Ayrıca eğer üzeri boyanmış ise ateşe tutmak suretiyle gerçek rengi üzerinden bunu anlamak mümkün.

Obsidyen Taşı Özellikleri

Obsidyen taşı parlak ve keskin bir özelliğe sahiptir. Hatta o kadar keskindir ki günümüzde cerrahların kullandığı neşterler için kesici kısımlar adına değerlendirilmektedir. Aynı zamanda eski dönemlerde savaş aletlerinin uç kısımlarında obsidyen taşı kullanılıyordu. Ayrıca obsidyen taşı farklı evrelerden geçerek siyah ile beraber yeşil, kahverengi, altın sarısı ve mavi ile kırmızı gibi birçok değişik renk üzerinden elde edilebilmektedir. Bu özel taş aynı zamanda çok eski medeniyetlerden günümüze kadar süs eşyası olarak gelmiş ve hala kullanılmaya devam edilmektedir. Ayrıca birçok değişik takı çeşitlerinde, mücevherat ve değişik alanlarda yoğun kullanılmaktadır.

Obsidyen Taşı Faydaları

Obsidyen özellikle psikolojik açıdan kişinin moral motivasyon kazanması noktasında oldukça faydalıdır. Bu sebepten dolayı yoğun olarak kullanılır. Bu şekilde daha birçok farklı faydası ile beraber dünyanın en değerli taşları içerisinde bulunmaktadır.

- Yüksek terapi gücü sebebiyle stresi azaltır.

- Heyecanlı ve aşırı duyarlı kişilerin bu durumlarını yatıştırır.

- Kendine güven ve cesaret kazandırır.

- Mantıklı düşünmeye ve karar vermeye teşvik eder.

- Kas ve eklem ağrılarının azalmasına yardımcı olur.

- Duygu ve düşüncelerin daha iyi anlaşılabilmesi için algıları açar.

- Karaciğeri temizler.

Bu şekilde pek çok özelliği ile beraber en faydalı ve değerli taşlar içerisinde obsidyen taşı gelmektedir. Özellikle kişinin kendisini tanımasına ve daha özgüven sahibi olması, gerginliğin atılması için en etkili değerli taşlar içerisinde Obsidyen taşı gelmektedir.