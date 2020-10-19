Obezite Koronavirüsün İşini Kolaylaştırıyor!

Obezite (şişmanlık) ve obeziteyle birlikte gelen yandaş kronik hastalıklar, Covid-19 salgınında tüm dünyada insanlık için yaklaşan gizli tehlike olarak tanımlanıyor. Uzmanlar obezite tüm dünyanın son zamanlardaki en büyük sorunu haline gelmişken bir de üzerine Covid-19 salgınının eklenmesiyle birlikte izolasyon kuralları gereği insanların evlere kapanması nedeniyle obez insan sayısının daha da arttığını vurguluyor.

Obezitedeki artışla birlikte, obeziteye eşlik eden şeker hastalığı, kolesterol düzensizliği, yüksek tansiyon, bazı kanser hastalıkları, inme, iktidarsızlık ve kalp hastalığı gibi bir sürü çok ciddi hastalık da artış gösterdi.

Yanlış beslenme ve hareketsiz yaşama dikkat!

Obezite ile ciddi bir şekilde mücadele edebilmek için, obezitenin etkenlerini çok iyi bilmek gerekiyor. Obezitenin birinci etkeni hepimizin bildiği gibi yanlış beslenmedir. Besleyici değeri az olan, vitamin ve mineral içeriği iyi olmayan ve yüksek kalorili gıdalarla gereğinden fazla beslenme. İkinci etmen ise sedanter yaşam, yani günlük hareket miktarının az olması. Covid-19 salgınının hayatımıza girmesi ile birlikte bu iki etken de tüm insanları kötü etkiledi.

İzolasyon kuralları gereği insanların kendilerini ister istemez evlerine hapsetti. Bu durum da insanların hareket miktarını belirgin oranda azalttı. Covid-19 nedeniyle evlerine kapanan kişilerin büyük bir bölümü evde kendi yiyeceklerini temin etme yoluna gitti, bazıları ise bu yiyecek hazırlama işini biraz abarttı. Covid sürecinde, farklı farklı karışım ve tatlarda envaı çeşit yemekler, ekmekler ve tatlılar yapılarak tüketildi. Bu da insanların hayatına fazla kilo olarak geri döndü.

Obezite Covıd’e karşı bağışıklığı düşürüyor

Morbid obezitenin kendi başına bir kronik hastalık olarak kabul edilmesinin yanında, obez hastaların genelde obeziteyle ilişkili yandaş kronik hastalıkları olma ihtimali de çok arttı. Hepimizin bildiği gibi kronik hastalığa sahip olmak, ayrıca Covid-19 hastalığına karşı vücudun savunma sistemini zayıflatmaktadır. Morbid obez olan hastaların Covid-19 hastalığına yakalanma ve ağır geçirme ihtimali diğer insanlara göre çok daha fazladır. Buradan da anlaşılacağı üzere, Covid-19 salgını obeziteye zemin hazırlamakta, obezite de Covid-19 hastalığına karşı vücudun savunma sistemini zayıflatarak ağır bir Covid-19 hastalığına zemin hazırlamaktadır.

Obez oranında avrupa birincisiyiz

Ülkemiz, Sağlık Bakanlığı’nın 2010 yılı verilerine göre yüzde 30.3’lük obez insan oranıyla Avrupa birincisi durumunda. Obezite ile nedenlerini ortadan kaldırmaya yönelik istikrarlı bir savaş verilmesi gerekiyor.