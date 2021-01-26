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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >İyi Yaşam>Obezite Cerrahisi Nedir ve Faydaları Nelerdir?
İyi Yaşam
MAHMURE ÖZEL

Obezite Cerrahisi Nedir ve Faydaları Nelerdir?

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Obezite Cerrahisi Nedir ve Faydaları Nelerdir?
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"Obezite kişilerin en basit hareketlerini bile kısıtlayan ve kişide çeşitli tıbbi rahatsızlıklara yol açan ciddi riskleri olan bir rahatsızlıktır. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Kamil Gülpınar, obezite cerrahisi sonrası hastanın yaşam kalitesindeki değişiklikleri sizler için anlattı."

 Aşırı kilo, kişilerde özellikle şeker hastalığına, yüksek tansiyona, uyku apnesine, reflü hastalığına, kireçlenmelere ve çeşitli kalp hastalıklarına yol açabiliyor. Yapılan testlerin sonucunda kişinin vücut kitle indeksi 35’in üzerinde ise ve olması gereken kilosunun 45 kilo daha üzerinde ise obezite teşhisi konulabilir. Ardından obezitenin hasta daneden olduğu diğer tıbbi rahatsızlıkları tespit etmek için kontrollere başlanır. Kısacası eğer kişinin vücut vücut kitle indeksi 35’in üzerinde ise obezite ve neden olduğu hastalıkların kontrolleri için bir uzmana gidilmesin de fayda olacaktır.

Obezite tedavisinin faydaları

Obezite cerrahisi sonrası yaşam kalitesi öncellikle fiziksel sağlıkta ortaya çıkar. Cerrahi müdahalenin ardından obezitenin neden olduğu yan hastalıklarının birçoğu da ortadan kalkar. Hastaların fiziksel sağlık sorunları azalır, obezitenin neden olduğu hayati riskler ortadan kalkar, yaşam süreleri uzar.

Estetik görünüm açısından elde edilen iyileşme hastanın kendine güveninin artmasına yardımcı olur. Fiziksel değişim hastalara iş ve sosyal hayatta çok sayıda avantaj sağlar. Spor aktiviteleri artar. Kıyafet seçimi özgürlükleri artar, giyim tarzları değişir. Kendileriyle daha çok ilgilenirler. Tüm bu gelişmeler kişilerin özel ve sosyal hayatlarının da iyileşmesini sağlar.

Obezite tedavisi ile aşırı kilolardan kurtulmak hastaların fiziksel ve ruhsal sağlıklarına büyük katkılar sağlar. Bu nedenle aşırı kilo problemi olan kişiler alanında uzman bir doktordan cerrahi ya da cerrahi olmayan seçenekler üzerinden destek alabilir. Kilolarından kurtularak her açıdan yaşam kalitelerinin artmasını sağlayabilirler.

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