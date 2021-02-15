Obezite Cerrahisi Birçok Hastalığı Önlüyor

Genel olarak kişinin harcadığından daha çok kalori alması sonucu vücutta aşırı yağ birikimi olarak tanımlanabilen obezite her zaman yapılan diyetlerle ya da uyum sağlanan egzersiz programları ile kontrol altına alınamaktadır.

Kendi çabasıyla kilo vermeyi başaramayan kişilerde fazla kilo sorununa birçok ikincil hastalık eşlik edebileceği için obezite cerrahisi en etkili çözüm haline gelebimektedir. Obezite cerrahisinin kilo vermekten çok daha önemli faydaları olduğunu ifade eden Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Murat Aynacı, obezite cerrahisi sonrası kilo verilmesine bağlı olarak gerileyen sağlık sorunları hakkında önemli bilgiler aktardı.

Tip 2 diyabet için uzun süreli remisyon ve iyileşme

Mide hacminin kısıtlanması ya da hem mide hacminin kısıtlanması hem de besin emiliminin azaltılması amacıyla gerçekleştirilen obezite cerrahileri hastaların 1-2 sene gibi bir süre içerisinde fazla kilolarının %95-100 oranında verilmesini sağlayabilmektedir. Dramatik kilo kayıplarına bağlı olarak da fazla kilo nedeniyle yaşanabilen Tip 2 Diyabet hastalığının yol açtığı şikayetler uzun süreli olarak remisyona girebiliyor; diğer bir deyişle tip 2 diyabet rahatsızlığının yol açtığı şikayetler ortadan kalkmaktadır. Şeker ameliyatları olarak adlandırılan operasyonlar sonrası Tip 2 diyabet hastalığının tam iyileşme oranı %70’leri bulabilmektedir.

Kardiyovasküler sağlık iyileşiyor

Kilo verme ameliyatları sonrası fazla kilolar verildiği takdirde kişilerin koroner arter hastalığı, felç ve periferik kalp hastalığı riskinin azaldığı görülmüştür. Yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda kilo kaybı sayesinde kişilerde felç, yüksek tansiyon ve miyokard infarktüsü oluşma ihtimalinin düştüğü gösterilmiştir. Kan basıncının ve kolesterol seviyelerinin normale veya normale yakın seviyeye inmesi ile hastaların kalp ve damar sağlığı iyileşirken hayat konforları da artırnaktadır.

Depresyon şikayetleri azalıyor

Obezite yalnızca fiziksel sağlığı etkilemekle kalmıyor aynı zamanda kişilerin psikolojik sorunlar da yaşamalarına neden olabilmektedir. Vücutları ile olumsuz algılara sahip olan obezite hastalarında depresyon görülme riski artmakta ve bu durum kişinin sosyallikten uzaklaşmasına ve hayattan zevk alamamasına neden olabilmektedir. Fazla kilolar verilince de kişi özgüvenini yeniden kazanmakta, depresyon şikayetleri azalmakta ve sosyal yaşantısına geri dönebilmektedir.

Uyku apnesi geriliyor

Aşırı kilo kişinin solunum yollarının daralmasına ve uykudayken nefesinin kesilmesine neden olabilmektedir. Uyku esnasında solunumun sıklıkla durması ile karakterize uyku apnesinin görülme sıklığı obezite hastalarında artmaktadır. Kişi kilo verince uyku apnesi şikayetleri azalırken CPAP maskesi kullanma gereksinimi de ortadan kalkmaktadır.

Eklem ağrıları azalıyor

Fazla kilo eklemlere normalden çok daha fazla yük binmesine neden olmaktadır. Bu durum kronik ağrılarla birlikte eklemlerde hasar oluşumuna yol açabiliyor. Bariatrik cerrahilerin ardından dramatik ölçüde kilo verilmesine bağlı olarak eklemlere binen yük ve dolayısıyla fazla yük nedeniyle oluşan kronik ağrılar azalmaktadır. Kronik ağrıların azalması kişinin hareket yetisini artırırken hayat kalitesinde de pozitif bir etki yaratmaktadır.

İnfertilite riski azalıyor

Vücutta aşırı yağ birikimi kadın ve erkek doğurganlığı üzerinde çok boyutlu bir etki yaratmaktadır. Aşırı kilo kadınlarda hormon dengesinin ve adet döngüsünün bozulmasına neden olmaktadır. Yağ dokusunda üretilen leptin doğurganlık seviyesini düşürmekte ve karın bölgesinde biriken yağ dokusu insülin direncine neden oluyorken genel anlamda yumurta salınımı gerçekleşse dahi salınan yumurtaların kalitesi gebelik oluşumu için gerekli nitelikleri yok edebilmektedir. Fazla kilo erkeklerin doğurganlığını da olumsuz etkilemektedir. Hormon sorunlarına, cinsel işlev bozukluklarına ve testosteron seviyelerinde düşüşe neden olan obezite ile birlikte erkeklerin sperm kaliteleri de azalmaktadır.

Bariatrik cerrahilere bağlı olarak büyük ölçüde kilo verilmesi; hem erkeklerde hem de kadınlarda hormonal dengenin düzelmesi ile doğurganlığı artırmaktadır.