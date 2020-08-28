Nude Ruj Kullanma Rehberi

Nude ruj kullanırken dikkat etmeniz gereken noktalar Cildinizde hiçbir ürün kullanmayacaksanız nude ruj da sürmemelisiniz. Renk geçişi olmayan bir tende nude rujlar daha soluk ve cansız görünüme neden olur. Bu yüzden eğer nude ruj kullanacaksanız ten renginize uygun bir fondöten ya da BB krem ile cilt tonunuzu eşitlemelisiniz.