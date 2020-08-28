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GeriMakyaj Nude Ruj Kullanma Rehberi
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Makyaj>Nude Ruj Kullanma Rehberi
Makyaj
MAHMURE ÖZEL Kaynak Fotoğraflar: Pexels, Ingimage

Nude Ruj Kullanma Rehberi

Son yılların en sevilen makyaj ürünü kesinlikle nude rujlar. Peki nude ruj nasıl kullanılır? Nude ruj sürmek için nasıl makyaj yapmalı? Hangi ten rengine nasıl nude ruj sürülür? Dikkat etmeniz gerekenleri anlatıyoruz.

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1Ten rengine göre nude ruj nasıl seçilir
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Ten rengine göre nude ruj nasıl seçilir?

Koyu tenler

Ten renginiz koyu ise bordo tonları, kahverengi, kiremit gibi ön plana çıkan nude rujları kullanabilirsiniz. Bu rujları kullanacaksanız göz makyajınızda sadece eyeliner ve rimel tercih ederek hoş bir görünüm elde edebilirsiniz.

2Açık tenler
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Açık tenler

Eğer açık bir ten rengine sahipseniz şeftali ve pembe alt tonlu ürünleri tercih etmelisiniz. Bu sayede teniniz ile rujunuz arasında doğal bir geçiş yakalayabilirsiniz. Göz makyajınıza ağırlık vererek ve yanaklarınızda da doğal tonları kullanarak dikkatleri gözlerinize çekebilirsiniz.

3Buğday tenler
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Buğday tenler

Kahverengi tonlarına yakın ve şeftali tonlarında nude rujlar buğday tenliler için daha iyi olacaktır. Sadece rimel ve şeftali tonlarda sürdüğünüz allık ile dikkati genel olarak yüzünüzde toplayabilirsiniz.

4Nude ruj kullanırken dikkat etmeniz gereken noktalar
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Nude ruj kullanırken dikkat etmeniz gereken noktalar

Cildinizde hiçbir ürün kullanmayacaksanız nude ruj da sürmemelisiniz. Renk geçişi olmayan bir tende nude rujlar daha soluk ve cansız görünüme neden olur. Bu yüzden eğer nude ruj kullanacaksanız ten renginize uygun bir fondöten ya da BB krem ile cilt tonunuzu eşitlemelisiniz.

5
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Nude rujda kontrast çok önemlidir. Açık renk ruj kullanırsanız yanak ve gözlerinizde daha canlı renkler tercih etmelisiniz. Rujunuz koyu renkte ise göz ve yanaklarınızda daha hafif tonları uygulamalısınız.

6
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Kusursuz bir dudak görüntüsü için, rujun dudak dışına taşan kısımlarını kapatıcı yardımıyla temizleyebilirsiniz.

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