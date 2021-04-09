Nubuk Kumaş Nedir, Nasıldır Ve Terletir Mi? Nubuk Kumaş Özellikleri Ve Kullanım Alanları

Nubuk kumaş özellikle mobilya sektöründe çok sık kullanılmaktadır. Tekstil sektöründe, mobilya ve ayakkabı sektöründe de nubuk kumaştan yararlanılmaktadır.

Nubuk Kumaş Nedir?

Son yıllarda özellikle mobilya sektöründe nubuk kumaş çok sık kullanılmaktadır. Kaliteli ve dayanıklı bir yapıya sahip olan nubuk kumaş hem yapı itibari ile hem de görsel olarak en fazla tercih edilen kumaşlardan bir tanesidir. Derinin işlenmiş hali olan nubuk kumaşın özellikle yüzey kısımları zımparalanır. Mobilya ve döşeme sektöründe kullanılan nubuk kumaş çeşitleri geniş bir yelpazeye sahip olması ile bilinir.

Nubuk Kumaş Nasıldır?

Nubuk kumaşın yüzey kısmı zımparalanır. Nubuk kumaşa bu şekilde endüstriyel açıdan eskitilmiş bir görünüm kazandırılır. Doğal ve hoş bir görüntüsü olan nubuk kumaş ağırbaşlı ve zengin gösterir. Her mekana uyum sağlayan nubuk kumaş mobilyanın yanı sıra ayakkabı tasarımlarında da tercih edilmektedir. Nubuk kumaş kullanıldığı alanı da zengin gösterir.

Nubuk Kumaş Terletir mi?

Isıya oldukça dayanıklı olan nubuk kumaşlar hava alan kumaşlara göre daha az hava geçirgenliğine sahip olmaları ile bilinirler. Bu nedenle nubuk kumaş terletme yapacaktır. Renk skalası çok geniş olmayan nubuk kumaşlar terletme özelliği ile de bilinmektedir.

Nubuk Kumaş Özellikleri

Son yılların en popüleri arasında gösterilen nubuk kumaşlar özellikle koltuk takımlarında döşeme amacıyla kullanılmaktadır. Kullanışlı bir yapıya sahip olan nubuk kumaşlar oldukça sağlamdır. Özelikle koltuk döşemelerinde kullanılan nubuk kumaş çeşitleri leke tutmayan özelliği ile bilinmektedir. Bu kumaş lekelenmeleri de önler.

Nubuk Kumaş Kullanım Alanları

Nubuk kumaşın kullanım alanları oldukça geniştir. Özellikle de günümüzde nubuk kumaş mobilya sektöründe koltuk döşemelerinde kullanılmaktadır. Nubuk kumaşlar deri kumaşlar gibi şık ve asil bir görüntüye sahip olur. Bu nedenle özellikle ayakkabı tasarımlarında da nubuk kumaşlardan yararlanılmaktadır. Uzun yıllar güvenli bir biçimde kullanılan nubuk kumaşlar döşeme sektöründe de kullanılıyor. Nubuk kumaşlar çoğu zaman araba koltukları ve sandalye döşemelerinde de kullanılıyor.

Nubuk Kumaş Esnek midir?

Genellikle mobilya sektöründe koltuk döşemelerinde kullanılan nubuk kumaşlar sık bir şekilde dokunduğu gibi esnek bir yapıda değildir. Nubuk kumaşlar esnek bir yapıya sahip olmadığı için esneklik göstermezler. Bu nedenle esneyen kumaşlardan ziyade nubuk kumaşlar döşeme ve kaplamalarda kullanılır. Meydana gelen lekelerin de kolay bir şekilde çıkmasını sağlayan nubuk kumaşlardan bazıları su geçirmez özelliğe de sahiplerdir.

Nubuk Kumaş Yıkanınca Çeker mi?

Günümüzde modern tasarımlar için kullanılan nubuk kumaşların temizliğine çok dikkat edilmesi gerekmektedir. Koltuk döşemelerinde kullanılan nubuk kumaşlar sıcak su ile yıkandığında çekebilir. Bunun yanı sıra kimyasal madde içeren deterjanlar kullanıldığında nubuk kumaşın renginde de solmalar meydana gelebilir. O yüzden nubuk kumaşlar silinirken nemli bir bez kullanılmalıdır. Nemli bir bez ile silinen nubuk kumaşlar kısa süre içerisinde temizlenir. Ayrıca bu kumaş çeşitleri kolay kolay leke de tutmazlar. O nedenle temizliği daha kolay olacaktır.

Nubuk Kumaş Sıcak Tutar mı?

Nubuk kumaşlar koltuk, araba ve mobilya döşemelerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Özellikle koltuk döşemelerinde kullanılan nubuk kumaşlar sıcak tutması ile bilinir. Nubuk kumaşlar bu özelliği nedeni ile koltuk döşemesinde en fazla kullanılan kumaş türlerinden bir tanesidir.