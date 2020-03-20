NotaBene Yayınları'ndan #evdeyimokuyorum Kampanyası

NotaBene Yayınları'nın Evde Kitap Günleri kampanyası kapsamında her hafta değişecek seçili kitaplarda yüzde 50 indirim fırsatı kitapseverleri bekliyor.



Çocuk kitaplarından Johanna Thydell'in, abisi kadar iyi resim yapmak isteyen Mint'in hikayesini anlattığı Abim Benden Daha İyi, Cemile Özyakan'ın sokak hayvanlarına yardım etmeye çalışırken kediye dönüşen Maya'nın hikayesini anlattığı Dikkat Kedi Var, Emily Haworth-Booth'un karanlıktan korkan küçük bir prensin hikayesini anlattığı Karanlığı Yasaklayan Kral, Behzat Taş'ın yazıcı olmak isteyen Manea'nın hikayesini anlattığı Yazıcı Manea ve Ayla Çınaroğlu'nun şiir kitabı Şarkılı Oyunlu Şiirler yüzde 50 indirimle kitapseverlerle buluşuyor.



Yetişkinler için ise Oskar Negt ve Alexander Kluge'nin Kamusallık ve Tecrübe - Burjuva ve Proleter Kamusallığın Analizine Doğru, Matt Rendell'ın Marco Pantani'nin Ölümü - Bir Biyografi kitapları ile Özay Göztepe'nin derlediği Marx'ın Orkestrası ve kolektif hazırlanan Feminist Sosyal Politika - Bakım, Emek, Göç kitapları yine yüzde 50 indirimle satışa sunuluyor.

