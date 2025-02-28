×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERMahmure HaberleriEğlence HaberleriKültür Sanat Haberleri

Norveçli Sanatçı Resa Saffa Park’tan Yeni Albüm 'Silver Bead Eyes'

Güncelleme Tarihi:

#Resa Saffa Park#Silver Bead Eyes#Yeni Albüm
Norveçli Sanatçı Resa Saffa Park’tan Yeni Albüm Silver Bead Eyes
Cemile Gelgeç
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2025 17:41

Norveçli Sanatçı Resa Saffa Park yeni albümünü dinleyicilerin beğenisine sundu. Dubai’de doğup kısa bir süre sonra ailesiyle birlikte Norveç’e taşınan genç müzisyen ve oyuncu Resa Saffa Park (Theresa Eggesbø), yepyeni stüdyo albümü Silver Bead Eyes’ı 28 Şubat'ta dinleyicilerle buluşturdu.

Haberin Devamı

Toplam 13 şarkıdan oluşan Silver Bead Eyes, Resa’nın caz, folk ve rock gibi farklı müzik türlerine olan ilgisini yansıtıyor. Daha önce Propeller Recordings ve Unity Records aracılığıyla EP’lerini yayımlayan sanatçı, müzik kariyerine bağımsız olarak devam etme kararı aldı. Resa albümde, yapımcı ve davulcu Bård Berg’in yanı sıra Eirik Grove, Daragh Wearen ve İstanbul Strings gibi yetenekli müzisyenlerle iş birliği yaptı. Türkiye’de geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan Silver Bead Eyes, şimdiden Norveç’in Grammy Ödülleri olarak bilinen Spellemann Ödülleri için güçlü bir aday olarak öne çıkıyor. Cazın zamansız estetiğinden ilham alan Resa Saffa Park, bu albümle dinleyicilere yepyeni bir müzikal deneyim sunmayı amaçlıyor.

Haberin Devamı

Norveçli Sanatçı Resa Saffa Park’tan Yeni Albüm Silver Bead Eyes

Dijital platformda yayınlanan dizi Ragnarok’taki rolüyle adından söz ettiren ve global bir dinleyici kitlesine ulaşan sanatçı, küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duydu. Billie Holiday ve Chet Baker gibi caz efsanelerinden ilham alarak gençlik yıllarında caz müziğe yöneldi.Müziklerinde pop, caz, indie ve modern soul’un melankoliyle sarmalandığı sinematik bir geçit sunan Resa Saffa Park, 23 Mayıs’ta Zorlu PSM’de dinleyicileriyle buluşacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Resa Saffa Park#Silver Bead Eyes#Yeni Albüm

BAKMADAN GEÇME!