Norveçli Sanatçı Resa Saffa Park’tan Yeni Albüm 'Silver Bead Eyes'

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Toplam 13 şarkıdan oluşan Silver Bead Eyes, Resa’nın caz, folk ve rock gibi farklı müzik türlerine olan ilgisini yansıtıyor. Daha önce Propeller Recordings ve Unity Records aracılığıyla EP’lerini yayımlayan sanatçı, müzik kariyerine bağımsız olarak devam etme kararı aldı. Resa albümde, yapımcı ve davulcu Bård Berg’in yanı sıra Eirik Grove, Daragh Wearen ve İstanbul Strings gibi yetenekli müzisyenlerle iş birliği yaptı. Türkiye’de geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan Silver Bead Eyes, şimdiden Norveç’in Grammy Ödülleri olarak bilinen Spellemann Ödülleri için güçlü bir aday olarak öne çıkıyor. Cazın zamansız estetiğinden ilham alan Resa Saffa Park, bu albümle dinleyicilere yepyeni bir müzikal deneyim sunmayı amaçlıyor.

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Dijital platformda yayınlanan dizi Ragnarok’taki rolüyle adından söz ettiren ve global bir dinleyici kitlesine ulaşan sanatçı, küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duydu. Billie Holiday ve Chet Baker gibi caz efsanelerinden ilham alarak gençlik yıllarında caz müziğe yöneldi.Müziklerinde pop, caz, indie ve modern soul’un melankoliyle sarmalandığı sinematik bir geçit sunan Resa Saffa Park, 23 Mayıs’ta Zorlu PSM’de dinleyicileriyle buluşacak.