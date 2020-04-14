Nohutlu Ekmeğimsi Nasıl Yapılır?

İşte hemen yapabileceğiniz, ekmek yerine tüketebileceğiniz bir “Nohutlu Ekmeğimsi” tarifim:

Malzemeler:

1 çay bardağı bir gece önceden suda bekletilmiş nohut. Filizlendirilmiş olsa daha da iyi olur. Filizlendirilmenin nasıl yapıldığını youtube kanalımda, ‘Ebru’nun Sağlıklı Dünyası’ hesabında izleyebilirsiniz.

1 adet yumurta

Yarım çay kaşığı karbonat ve üzerine birkaç damla limon. Bu bizim doğal kabartma tozumuz oluyor.

İçine biraz tuz, karabiber ve isterseniz eğer zerdeçal, zenfecil gibi damak tadınıza uygun baharatlar. Baharatlar konusunu da ayrıca başka bir yazımda anlatırım.

Nasıl Yapacağız?

Önce geceden ıslattığımız nohutları iyice rondodan geçireceğiz.

Sonra yumurta, baharatlar ve limonlu karbonatımızı ekleyip tekrar rondodan geçiriyoruz ve bu bizim hamurumuz oluyor.

Önceden ısıtılmış tavada önlü-arkalı istediğiniz bir yağda 10 dakikada hazır. Bu arada içine istediğiniz yeşilliği ekleyerek de ekmeğimsinizi geliştirebilirsiniz.

@ebrununsagliklidunyasi hesabımdan özellikle bu dönem nasıl beslenmemizle ilgili çok detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Şifa olmasını dilerim.

Sevgiyle,

Ebru Zeynep Altay

Ebru’nun Sağlıklı Dünyası