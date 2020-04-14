Nohutlu Ekmeğimsi Nasıl Yapılır?
"Mutfaklarımıza yani ‘şifa merkezlerimize’ daha çok girip, hem kendimiz hem de ailemiz için şifalı yiyecekler pişirmemizin gerekli olduğu bir zamandayız. "
İşte hemen yapabileceğiniz, ekmek yerine tüketebileceğiniz bir “Nohutlu Ekmeğimsi” tarifim:
Malzemeler:
- 1 çay bardağı bir gece önceden suda bekletilmiş nohut. Filizlendirilmiş olsa daha da iyi olur. Filizlendirilmenin nasıl yapıldığını youtube kanalımda, ‘Ebru’nun Sağlıklı Dünyası’ hesabında izleyebilirsiniz.
- 1 adet yumurta
- Yarım çay kaşığı karbonat ve üzerine birkaç damla limon. Bu bizim doğal kabartma tozumuz oluyor.
- İçine biraz tuz, karabiber ve isterseniz eğer zerdeçal, zenfecil gibi damak tadınıza uygun baharatlar. Baharatlar konusunu da ayrıca başka bir yazımda anlatırım.
Nasıl Yapacağız?
- Önce geceden ıslattığımız nohutları iyice rondodan geçireceğiz.
- Sonra yumurta, baharatlar ve limonlu karbonatımızı ekleyip tekrar rondodan geçiriyoruz ve bu bizim hamurumuz oluyor.
- Önceden ısıtılmış tavada önlü-arkalı istediğiniz bir yağda 10 dakikada hazır. Bu arada içine istediğiniz yeşilliği ekleyerek de ekmeğimsinizi geliştirebilirsiniz.
@ebrununsagliklidunyasi hesabımdan özellikle bu dönem nasıl beslenmemizle ilgili çok detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Şifa olmasını dilerim.
Sevgiyle,
Ebru Zeynep Altay
Ebru’nun Sağlıklı Dünyası