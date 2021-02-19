Nohut Nasıl Yetişir? Nohut Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Nohut yetiştirmenin tarihi yaklaşık 8000 yıl öncesine dayanır. Üretim bakımından zahmetsiz sayılan bu besin dünyanın neredeyse tüm bölgelerinde yetiştirilebilir. Buna göre, nohut yetiştirmek için sulak bir araziye ya da kaliteli bir toprağa ihtiyaç yoktur. Ancak sıcaklığın yeterli seviyeye ulaşmadığı durumda hasat beklenen değerlere ulaşmaz.



Nohut Nasıl Yetişir?



Nohut, ilkbaharın son soğuklarının atlatılmasından sonra ekilir. Bu bakımdan Mart ayının sonu ile Mayıs ayının başında ekilmek için uygundur. Çimlenmenin gecikmemesi için nohutların toprak içerisine maksimum 6 santimetre kadar gömülmesi gerekir. Nohut filizlerinin sıra mesafesi içinse 35 – 40 santimetre yeterli olur.



Nohut filizlenip, 10 santimetreyi geçince kazayağıyla toprak işlemesi yapılır. Bu sırada el çapası da kullanılabilir. Gübreleme içinse hem azotlu hem de fosforlu gübre kullanılır. Buna göre azotlu gübre toprağın yüzeyine, fosforlu gübreyse ekim derinliğine gömülür. Nohut kuru şartlarda verim almaya müsait bir yapıdadır. Dolayısıyla sulama işleminin, kurak hava şartlarında, çiçeklenme öncesi ve dane doldurma sırasında yapılması gerekir.



Nohut Türkiye’de Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?



İlk kez Anadolu’da yetiştirilen nohut zamanla Akdeniz kıyısı ve Hindistan’a kadar yayılmıştır. Bu besin kaynağı kuru şartlarda yetişebilir ve su kıtlığına olan direnci oldukça yüksektir. Bu bakımdan Türkiye’deki nohut üretiminin verimi İç Anadolu Bölgesi’nde daha fazladır. Ancak Orta Akdeniz Bölgesi’nde de nohut yetiştirilebilir. Buna göre, ülkemizde en çok nohut yetiştiren şehirler; Konya, Kırşehir, Uşak ve Antalya olarak listelenmektedir.



Nohut yalnızca bir sene büyüyen bir bitkidir ve ülkemizde yetiştirilen filizlerin boyları 50 santimetreye kadar ulaşabilmektedir. Besleyiciliği ve depolanması bakımından oldukça avantajlı olan bu ürün ülke çapında büyük talep görmektedir. Bu kapsamda, Türkiye’de üretilen nohut miktarı hem ülke çapındaki bu arzı karşılayabilmekte hem de dış ticarete konu olabilmektedir. Bu bakımdan ülkemizde yetişen nohutların leblebi olarak ihracatı yapılmaktadır.



Nohut En Çok ve En iyi Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?



Nohut, zorlu hava şartlarına karşı mücadele verebilir. Bu bakımdan dünyanın farklı yerlerinde nohut yetiştirilmekte ve gıda maddesi olarak depolanmaktadır. Nohut üretimi bakımından ön plana çıkan ülkeleri; Hindistan, Avustralya, Myanmar, Pakistan ve Türkiye olarak sıralamak mümkündür.