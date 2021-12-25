Noel (Christmas) Hangi Ülkelerde, Nasıl Kutlanır? İşte Farklı Ülkelerde Noel Etkinlikleri

Noel, her yıl dünyadaki Hristiyanların çoğunluğu tarafından 25 Aralık'ta kutlanır. Bazı ülkelerde kutlamalar 24 Aralık'ta Noel arifesiyle başlar ve 25 Aralık bitimine kadar devam eder. Ermeni Kilisesi gibi bazı Doğu Ortodoks Kiliseleri, Jülyen takviminde 25 Aralık'a denk gelen 6 Ocak'ı Noel olarak kutlarlar.

Noel Hangi Ülkelerde Kutlanır?

Dünyanın her yerinde, birçok hükümet Noel'i resmi bir resmi tatil olarak tanırken, diğer hükümetler resmi bir tarih olarak değil, yalnızca kültürel bir etkinlik olarak tanır. Afganistan, Çin (Hong Kong ve Makao hariç), İran, İsrail, Japonya, Laos, Moğolistan, Fas, Kuzey Kore, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Vietnam Noel'i resmi tatil olarak görmezler. Pakistan gibi bazı ülkelerde 25 Aralık sadece Hristiyanlar için resmi tatil olarak belirlenmiştir.

Noel gelenekleri ülkeden ülkeye büyük farklılıklar gösterir ve bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılan bazı geleneklerin kökeni ülkelerine kadar izlenebilir. Almanya, Polonya, Rusya, Norveç, Japonya ve İzlanda ise Amerikalılardan farklı geleneklerle Noel'i kutlarlar.

Noel Nasıl Kutlanır?

Hristiyanların İsa'nın doğumunu bekledikleri döneme advent dönemi denir ve 24 penceresi olan advent takvimleri hazırlanır. Bu takvimlerde her pencerenin ardına resimler veya şekerlemeler gizlenir, her gün bir tanesi açılır.

Türkiye Ermenileri Noel'i Surp Dzınunt (Kutsal Doğuş) olarak adlandırırlar ve 6 Ocak tarihinde kutlarlar. Surp Dzınunt yortusuna hazırlık Ermeni Kilisesi’nde yedi hafta sürer ve bu hazırlık dönemine Hisnag (elli günlük dönem) adı verilir. Hisnag’in birinci, dördüncü ve yedinci haftaları kilise üyelerine vejetaryen perhiz salık verilir. Her Cumartesi gün batımında dualar ve ilahiler eşliğinde mor renkli yeni bir mum yakılır.

Noel arifesi gecesi evlerde Noel Baba ve geyikleri için yiyecekler bırakılır. ABD'de yaygın uygulama süt ve kurabiye bırakmaktır.

Almanya'da hediyeler Noel Günü yerine Noel arifesinde değiştirilir. Bu, Noel Günü'nün hediyelere değil, Mesih'in doğumuna odaklanması gerektiğini düşünen Martin Luther tarafından tanıtıldı. Almanya aynı zamanda eve Noel ağaçları dikmenin de kökenidir. Ağaç genellikle Noel arifesinde eve getirilir ve ailenin annesi tarafından çocuklar için gizlice süslenir.

Polonya'da Noel arifesinde, ana bayram yemeği, bir günlük oruçtan sonra servis edilir. Aileler genellikle İsa'nın 12 havarisini temsil etmek için 12 çeşit yemek yer. Noel Arifesi, yerel kilisede gece yarısı ayini olan Pasterka ile sona erer. Polonya'da Noel Günü, ayine katılmak ve arkadaşları ziyaret etmek için harcanır.

Rusya'da Noel, yeni Gregoryen Takvimi ile eski Jülyen Takvimleri arasındaki 13 günlük fark nedeniyle 7 Ocak'ta kutlanır. Yılbaşı Gecesi, Büyükbaba Frost çocuklara hediyeler getirir.

Diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Norveç'te de Noel arifesinde hediyeler açılır. Julenissen olarak bilinen Noel Baba ve “nisse” olarak bilinen küçük cüceleri hediyeleri teslim eder. Noel Günü, geleneksel bir kahvaltının servis edildiği ve Kilise hizmetlerinin katıldığı daha sessiz ve daha rahat bir gündür. 26 Aralık'ta Noel kurabiyeleri ve ikramları ile toplanma ve parti kutlamaları devam eder.

Japonya'da yaşayan çok fazla Hıristiyan olmadığı için, dini bir bayram olarak kutlanmamakta ve hükümet tarafından resmi bir resmi tatil olarak tanınmamaktadır. Ancak Noel, Japonya'da mutluluğu yayma zamanı olarak görülür ve geleneklerin çoğu Batı'dan alınmıştır. Noel Günü civarında bazı hediyeler değiştirilir ve Noel partileri düzenlenir.

İzlanda, Yule Noel'den önce yıl geriye binlerce kalma kış gündönümü kutlamaları bağlantılıdır. Aslında, birçok Noel geleneği Yule'den alınmıştır. İzlanda'daki kutlamalar 24 Aralık'tan (Advent) dört Pazar önce başlar ve 13 gün sonra 6 Ocak'ta sona erer. 24 Aralık'tan on üç gün önce çocuklar, dağlarda yaşayan ve yaramazlıkları ile tanınan iki trol oğlu Yule Delikanlıları onlara küçük hediyeler bırakabilsin diye pencerenin önüne ayakkabılarını bırakırlar. 24'ünde, bazıları 18:00'de ayine katılır, bazıları ise bayram yemeğine başlayacak ve ardından hediyeler açılır.