Nobel Goes To...

Bu yıl insanlığa hizmet edenleri ödüllendirmek amacını taşıyan en prestijli ödül Nobel, ‘genom kurgulamasına olanak sağlayan yöntemin geliştirilmesine katkılarından ötürü', Fransız mikrobiyolog Emmanuelle Charpentier ile ABD'li biyokimyacı Jennifer A. Doudna'ya verildi.

Tabii ki bir kadın olarak koltuklarım kabardı.

Dahası…

Charpentier ve Doudna, Nobel Kimya Ödülü’ne hak kazanan 7 (yedi) kadından ikisiydi.

Ödüle Charpentier ve Doudna'dan önce 5 (beş) kadın layık görülmüştü. Marie Curie 1911'de, kızı Irene Joliot-Curie 1935'te, Dorothy Crowfoot Hodgkin 1964'te, Ada Yonath 2009'da ve Frances H. Arnold 2018'de ödülün sahibi olmuştu.

Anlayacağınız haber mükemmel bir haberdi.

Şimdi kötü habere geçelim. Maalesef kadınlar bu başarıyla övünsek de bizler sınıfta kaldık.

İnovatif tüm güncellemelere olan merakım Charpentier ve Doudna ile ilgili haberin tamamına bakmama neden oldu.

Haber denilince Genetik Makas olarak bahsi geçen ve devrim niteliğindeki bu gelişme manşetten verilmemişti, kimi kategoride dünya kimi kategoride güncel, kimi kategoride sağlıkta yerini aldığını üzülerek sizlere haber vermek isterim.

Benimle aynı fikirde olun ya da olmayın! Kadınların başarı hikayelerinin, girişimlerinin, buluşlarının ki buluşlar daha fazla geri planda kalıyor. Çok fazla pazarlanmadığının, gün yüzüne çıkarılmadığının düşüncesi, ben de çok baskın hale gelmeye başladı. Geçmiş ve şimdi, gerçekten farkında olmadığımız onlarca kahraman kadın bizi bu günlere taşıdı. Bu dünya üzerinde kimsenin yadsımaması gereken bir gerçek…

Peki, biz kadınlar olarak pazarlama konusunda neler yapıyoruz?

Üzülerek söylüyorum ki, koca bir sıfırla sınıfta kalıyoruz. Pazarlama gücünün elimizde olduğunu bilmeden üniversitedeki son dersi kalmış öğrenciler gibi sürekli aynı döngüde dönüp duruyoruz.

Aslında güç bizde!

Sadece farkında değiliz, istersek sınıfı en başarılısından geçebiliriz. Bu cümleyi sakın olarak motivasyon olarak algılamayın, dayanışmayı başlatalım diye yazıyorum. Kadın girişimcilerin desteklenmeye, pazarlama konusunda yardıma ihtiyaçları var. Herkesin geçtiği çetin yollardan daha hızlı geçmeleri daha da güçlenebilmeleri, bizlerin de daha çok başarı hikayesi okuyabilmemiz için elden gelen her desteğe ihtiyaçları var.



Sosyal Medya elimizin altında…

Satın alma gücü bizlerde…

Reklam yapmak artık iki dudağımızın arasında.

Gün dayanışma günü el ele vererek sınıfı geçme günü…

Kadınların gücünü daha çok paylaşma, içimizden birilerinin rol model olabilmesi için kulaktan kulağa gelen her haberi yayma ve kadınların yaptığı her işle övünme günü!

İlk paylaşım da benden olsun: Elazığ'ın, Ağın ilçesinde bir araya gelen 7 (yedi) kadın girişimci tarım ve kalkınma kooperatifi kurmuş. Elazığ’ın tek kadın kooperatifinde kadınlar ilçeye özgü leblebi, badem, dut gibi ürünleri pazarlayarak satmaya başlamışlar. Haberden okuduğum kadarıyla daha bir sene dolmadan kooperatifin olduğu mülkü satın almışlar. Yeni hedefleri de kooperatife üye her kadını sigortalı yapmak.

Gönülden başarılar, gönülden tebrikler…

Sevgiler,

Özlem Arslan Kart