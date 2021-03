NN Kadınlar Günü Mesajını ‘Kalben’in Sesiyle Ulaştırdı

Dünyanın köklü sigorta ve yatırım yönetimi şirketlerinden NN Group bünyesinde faaliyet gösteren NN Hayat ve Emeklilik, bu yıl 8 Mart reklam filmi için sanatçı Kalben ile kamera karşısına geçti. NN’in gelenekselleşen ‘Çünkü Başka Sen Yok’ söyleminin bir parçası olarak aynı isimle oluşturulan reklam filmi, farklı yaş grubu ve karakterde dört kadının hikayesini konu alırken her kadının kendi eşsiz hikayesinin kahramanı olduğu ve bu hikayelerin kendilerinden başka kimse tarafından yazılamayacağının mesajını veriyor.

“Eşsiz hediyen seni sen yapan hikayen…”

Kadınların başladıkları her yeni hikâyenin bir başarı hikayesine dönüştüğünü söyleyen NN Hayat ve Emeklilik Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Didem Özsoy Dirican “Hazırladığımız 8 Mart reklam filmimiz ile, birbirinden farklı kadınların hayat hikayelerine konuk oluyoruz. Aslında bu hikayelerle kadınlara toplum tarafından dikte edilen kalıplara, söylemlere karşı kendi eşsiz hikayelerini kendileri yazması konusunda destek veriyor, bu konuda bir farkındalık oluşturulmasını amaçlıyoruz. ‘Çünkü Başka Sen Yok’ söylemiyle desteklemek istediğimiz bu mesajla kadınlara ‘Seni sen yapan hikayen, sen özgür ol, sadece kendin ol. Bu hikâyeyi senden başka kimse yazamaz. Çünkü Başka Sen Yok’ diyoruz. Biz bu reklam filmiyle hem bu mesajı destekleyip bir farkındalık yaratmak hem de güçlü kadınlarımızın her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istedik. Kalben’in harika sesiyle birlikte bütün dijital kanallarımızda yayınladığımız reklam filmimiz vesilesiyle tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor, kadınların birbiri ardına yazacakları her hikâyede onların destekçisi olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum.” dedi.

Kalben “Umut, 8 Mart'larımın anahtarı.”

8 Mart reklam filminde hem sesiyle hem de görüntüsüyle bulunan Kalben, şunları söyledi: “Bu 8 Mart'ta dünyanın yarısını meydana getirip hala azınlık gibi yaşayan; temel insan haklarından ve özgürlüklerinden mahrum bırakılan; sistematik ayrımcılık, eşitsizlik ve şiddet yollarıyla yok edilen kadınlar için sesimizi daha gür, yüksek ve cesur çıkarmamız gerekiyor. Her yaştan, ırktan, dilden, inanç sisteminden ve kimlikten kadının "çünkü başka sen yok" diyebilmesi bu kampanyanın odak noktasıydı. Birbirimize biricik olduğumuzu hatırlatmamızın önemli olduğu bir zamandayız. Kendi varlığına, yeteneklerine, bilincine sahip olan ve toplum örgüsüne dilediğince katılan mutlu kadınların çoğalmasını umut ediyorum. Umut, 8 Mart'larımın anahtarı. Tüm kalbimle.”

Reklam filmi; https://www.youtube.com/watch?v=BbckIsYyfiM

Reklamveren: NN Hayat ve Emeklilik

Reklamveren yetkilisi: Didem Özsoy Dirican, Fergül Omac Guyard, Gülşah Turutoğlu, Berent Yorulmaz

Reklam Ajansı: KBA Works

Ajans Başkanı: Evren Bingöl

Kreatif Direktör: Burak Güleryüz

Yaratıcı Ekip: Onur Emer, Onur Kenar, Gülen Aksoy, Selin Süsoy

Müşteri İlişkileri: Yağmur Güleryüz, Cihan Uskılıç, Sevcan Sivri

Ajans Prodüktörü: Yasin Üstün

Prodüksiyon şirketi: TN Yapım

Yönetmen: Barış Kırımşelioğlu

Görüntü Yönetmeni: Murat Tuncel

Müzik: Kalben

Oyuncular: Kalben, Naz Çağla Irmak, Münesser Kara, İlksen Ökte, Dilan Onay

Medya Planlama: Digital House