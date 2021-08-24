Nisan Hangi Burç? Nisan Ayında Doğanların Burcu Ve Özellikleri

Nisan ayında doğan kişilerin ayın hangi gününde doğduklarını belirlendikten sonra burçları kesin olarak öğrenilebilmektedir.

Nisan Ayı Hangi Burçtur?

Nisan ayında doğan kişilerin hangi burç olduklarını öğrenerek tespit edebilmeleri için Nisan ayında hangi gün doğduklarını net olarak bilmeleri gerekmektedir. Nisan ayı içerisinde iki adet burç bulunmaktadır. Bunların tarihleri şöyledir;

1Nisan ve 20 Nisan tarihlerinde doğan kişiler Koç burcu olmaktadır.

21 Nisan ve 30 Nisan tarihlerinde doğan kişiler ise Boğa burcu olarak kabul edilmektedir.

Nisan Ayı içerisinde bu tarihler arasında doğanlar için iki burçtan biri olmaları mümkün olmaktadır.

Nisan Ayında Doğanların Burcu ve Özellikleri

Nisan ayında doğan kişilerin Koç veya Boğa burcunda olmaları tarihlerinin belirlenmesine göre bilinebilmektedir. Koç veya Boğa burcu özellikleri birbirinden çok farklı olduğu için aynı ay içinde olmaları değil hangi burç olduklarına önem verilmesi gerekmektedir.

​​​​​​1 ve 20 Nisan arasında doğan Koç burcu özellikleri şunlardır;

Koç burcu olan kişiler hareketli, çalışkan, azimli ve hırslı özellik göstermektedir. Yaptıkları işte rekabetçi olmaları onları kararlı ve rekabetçi yaparken aynı zamanda sabırsız ve kırılgan olmalarına da yol açmaktadır. Koç burcu özellikleri arasında insanlar arası ilişkileri olumlu ve samimi olması da yer almaktadır.

21 Nisan ve 30 Nisan arasında doğan Boğa burcu özellikleri ise şöyledir;

Boğa burcu özellikleri güvenilir, sadakatli ve zevkli kişilerdir. Sanatçı yönleri bulunmaktadır. Boğa burçları lüks ve konforu seven özellikte kişilerdir. Birçok alanda kendini yetiştirilen gelişime açık ve yenilikçi özellikte kişilerdir. Doğuştan gelme sanat yetenekleri ve eğilimleri bulunmaktadır. Boğa burcu özellikleri tüm bunların yanında inatçı olabilen kıskanma eğilimi gösterebilen özelliktedirler. Keyfine düşkün özellikler gösterdikleri için bağımlı ve ağır hareket etme özellikleri bulunmaktadır.

​​​​​​​Nisan ayında doğan Koç ve Boğa burcu olan kişilerin doğum saatleri de yükselen burçlarının ortaya çıkmasını sağlayan bir bilgidir. Güneş burcu belirlenirken hangi ay içerisinde ve ayın hangi gününde doğmak belirleyici olurken yükselen burç içinde günün hangi saatinde doğduğu bilgisi önemli bir veri olmaktadır.