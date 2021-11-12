Nioli Yağı Nedir, Ne İşe Yarar? Nioli Yağı Kullanımı ve Faydaları

Niaouli'nin esansiyel yağı, taze yapraklarının ve yumuşak dallarının buharla damıtılmasıyla elde edilir. Esansiyel yağlar arasında özellikle cilde faydalarından dolayı tercih edilmeye başlanan nioli yağı özelliklerini ve merak edilenleri paylaşıyoruz.

Nioli yağı nedir?

Niaouli Esansiyel Yağı, güçlü ve nüfuz eden bir kafur aroması ile hafif, berrak ila soluk sarı bir sıvıdır. Çay Ağacı ve Okaliptüs esansiyel yağlarına aromatik olarak yakındır ve daha hafif bir kokuya sahip olsa da Çay Ağacı Yağı ile benzer özelliklere sahip olduğu bilinmektedir.

Nioli yağı ne işe yarar?

Nioli yağının ağrı giderici özelliği onu çok iyi bir analjezik yapar. Sinirlerde uyuşmaya neden olarak ve bölgeyi duyarsızlaştırarak ağrıyı ortadan kaldırabilir. Baş ağrısı, migren, diş ağrısı, kulak ağrısı, kas ve eklem ağrılarının yanı sıra burkulma kaynaklı ağrıların giderilmesinde oldukça etkilidir.

Nioli yağı faydaları nelerdir?

Nioli yağı, kan ve lenf dolaşımını uyararak eklemlerde ürik asit birikmesini önleyerek vücudun çeşitli bölgelerine sıcaklık getirir. Bu iki faktör birlikte romatizma, artrit ve guttan kurtulmaya yardımcı olur.

Bu yağın balgam söktürücü özelliği, akciğerlerde, bronşlarda, gırtlakta, yutakta, soluk borusunda ve burun yollarında sertleşmiş balgam veya nezle birikintilerini gevşeterek göğüsteki ağırlıktan, öksürük ve tıkanıklıklardan kurtulma sağlar.

Nioli yağı kanı bir dereceye kadar detoksifiye etmeye yardımcı olur, böylece ateşten daha hızlı kurtulmayı destekler.

Böcekleri öldürür (hamamböceği ve birkaç diğer çok inatçı kurtulan hariç) ve ayrıca onları uzak tutar. Bu etkiyi elde etmek ve bölgenizi böceklerden uzak tutmak için spreylerde ve buharlaştırıcılarda kullanılabilir.

Vücutta çalışan sistemler için uyarıcıdır. Nioli yağı, metabolik süreçleri uyarırken kan dolaşımını ve hormonların, enzimlerin ve diğer meyve sularının salgılanmasını uyarabilir. Bunlar sindirim, emilim ve atılımı içerir. Bu sayede büyümeyi uyarır ve bağışıklığı güçlendirir.

Nioli yağının cilde faydaları

Bakteriler, mantarlar ve diğer mikropların bu yaralardan kan dolaşımına girme şansı çok yüksek olduğundan, açık yaralar enfeksiyonlara yatkındır. Bakteriler ayrıca ürogenital yollarda, kolonda, prostatta, bağırsaklarda ve böbreklerde bulunur ve üretra ve diğer hassas vücut kısımlarında enfeksiyonlara neden olur. Niaouli'nin uçucu yağı, antiseptik özellikleri sayesinde bu bölgelerde bakteri üremesini engelleyebilir ve sepsis, tetanoz ve diğer iç organların enfeksiyonlarına karşı iyi koruma sağlar.

Nioli yağı nasıl kullanılır?

Aromaterapide kullanılan Niaouli Yağı, zihinsel odaklanmayı keskinleştirmeye ve ruh halini artırmaya yardımcı olan ve daha sonra kaliteli uykuyu teşvik etmeye yardımcı olan aydınlatıcı bir etkiye sahip olduğu bilinmektedir. Güçlü güçlü kokusunun ayrıca solunum yollarını temizlemeye yardımcı olduğu ve daha kolay nefes almayı teşvik ettiği, böylece stresli duygularla uğraşırken özellikle yardımcı olabilecek rahatlama duygularını kolaylaştırdığı bilinmektedir. Güçlü kokusuna rağmen, Niaouli Yağı hassas ciltler için bile topikal olarak kullanıldığında naziktir ve temizleme ve dengeleme faydaları için doğal kozmetik ve vücut bakım formülasyonlarına eklenebilir. Bir soğutma yağı olan Niaouli'nin masajda kullanıldığında rahat ve rahatlatıcı bir dokunuşa sahip olduğu bilinmektedir.

NOT: Nioli yağının vücuda olası alerjik reaksiyonlar sergileme durumundan dolayı mutlaka kullanmadan önce bir uzmana danışılmalıdır.