Niobe Haftalık Burç Yorumlarınızı Söylüyor!

Kariyerinize ilişkin bir takım olumlu gelişmeler bu yıl da yüzünü gösteriyor Sevgili Koçlar. Oğlak burcundaki Pluto sizi zorlasa bile, bir yandan da önünüzü aydınlatacak yepyeni alanlara yönelmenize olanak sağlıyor. Farklı deneyimler, daha önce hiç denenmemiş metotlar ya da planlar size büyük ölçüde ilerleme kaydedebileceğiniz kapılar açabilir.

Önümüzdeki iki yıllık süresince gerek duruşunuz, gerekse kariyeriniz açısından yükselişe geçtiğiniz bir dönem. Kimi zaman çevreniz tarafından daha fazla dikkat çekecek kimi zamansa yetenekleriniz ve varlığınız hiç olmadığı kadar değerli ve anlamlı olacak.

Ocak, Şubat ve Haziran, Temmuz aylarında gereksiz bir takım harcamalar görünüyor. Alacak verecek, faturalar, taksitler sizin büyük ölçüde vaktinizi alabilir. Tek yapmanız gereken; doğru bir planlama yaparak bütçenizi dengelemek. Size önerimiz; 27 Mayıs - 30 Haziran tarihleri arasında borçlanmamalı ve gereksiz harcamalardan kaçınmalısınız.