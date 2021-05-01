Nilüfer Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Nilüfer Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Nilüfer çiçeği, Nelumbonaceae familyasına ait, sulak alanlarda yetişen ve pek çok efsaneye konu olmuş bir bitki türüdür.

Nilüfer Çiçeği Nedir?

Nilüfer çiçeğinin ana vatanı yağmur ormanlarının bulunduğu bölgelerdir. Bir su bitkisi olarak bilinen Nilüfer çiçeği pek çok dilde Lotus olarak da bilinmektedir. Dere kenarlarında ve sulak arazilerde yetişmektedir. Son derece estetik bir görünüme sahip olan Nilüfer çiçeği özünde pek çok mineral barındırmaktadır.

Nilüfer Çiçeği Özellikleri Nelerdir?

Nilüfer çiçekleri kendi kendilerine temizleme özelliğine sahiptir. Temizlenmek için yağmur damlalarını kullanmaktadır. Dünyada en temiz çiçek olarak nitelendirilir. Nilüfer çiçeğinin iki farklı türü bulunmaktadır. Bunlardan biri Amerikan lotusu diğeri ise Hint lotusudur. Mineraller bakımından zengin olan bu çiçek, insan sağlığı için son derece faydalıdır.

Hızlı uzama özelliğine sahip olan lotusun boyu yağışlı bölgelerde 2 ya da 3 metreye kadar gelmektedir. Normal bir Nilüfer çiçeğinde 12 adet taç yaprağı bulunur. Başta Hollanda olmak üzere pek çok ülkede faydaları nedeni ile koruma altında tutulmaktadır.

Nilüfer Çiçeği Nasıl Ekilir?

Nilüfer çiçeği sulak alanları sevse de evde yetiştirilebilir. Fakat bakımı oldukça özen ister. Bitki bol suyu sevdiği için sulak saksıda yetiştirilmelidir. Tohumunu aldıktan sonra suyla dolu bardak içerisinde bekletilir. Filizlenme süreci gerçekleştikten sonra büyük bir saksıya aktarılır. Fakat saksının toprak ve su karışımına dikkat edilmesi gerekmektedir. Bitki asla susuz kalmamalıdır.

Nilüfer Çiçeği Bakımı Nasıldır?

Nilüfer çiçeği bakım isteyen bitkiler arasındadır. İlk olarak bilinmesi gereken en önemli nokta tohumunun sulu yerde bırakılmasıdır. Filizlenme gerçekleştikten sonra saksıya yerleştirildiğinde humus bakımından zengin toprak karışımı ayrıca keçi ya da koyun gübresi ile toprak harmanlanmalıdır. Saksıya yerleştirirken 45 derecelik açıyı kapsayacak şekilde yerleştirme yapılmalıdır. Ayrıca ısı değişimi ve çevresel faktörlerden etkilenmemelidir.

Sulama planı yoktur. Susuz kalmaması özellikle çok önemlidir. Filiz kısımları mutlaka suyun altında olacak şekilde saksıya yerleştirilmelidir. Bitki büyüdükçe saksı değişimi haricinde herhangi bir değişim kesinlikle yapılmamalıdır. Kullanılan keçi gübresi Nilüfer çiçeğini bitlenme ve hastalanma riskinden koruyacaktır.

Nilüfer Çiçeği Nasıl Çoğalır?

Nilüfer çiçeklerinin rizom yapıları ve üreme biçimleri çiçeğin türüne göre değişmektedir. Bitki kök sistemi üzerinde yayıldıkça sürünücü üreme kolları oluşur. Bu kollar üzerinde muza benzer yapıda kök diş görünümlü üreme rizomları görmek mümkündür. Rizomlar bitkinin üremesini sağlar.

Nilüfer Çiçeği Anlamı

Çiçekler söz konusu olduğunda Nilüfer çiçeği gizemli bir tür olarak anılmaktadır. Kültür ve sanat konularında en çok tercih edilen sembollerden biridir. Yaprakları kapandığında bir daire şeklini alır. Genelde yoga gibi rahatlama dallarında kullanılır. Ruhsal arınmayı, içsel huzuru ve manevi rahatlamayı sembolize eder.

Nilüfer çiçeğinin renklerine göre farklı anlamlar çıkarılabilir. Beyaz lotus masumiyeti ve ruhun arınmasını simgelerken, mavi lotus ise bilgeliğin sembolüdür. Çin ve Hindistan'da ise mavi lotus, yeniden doğuşu simgelemektedir. Bazı inanışlarda ise 12 adet olan her bir taç yaprağı farklı bir ayı simgelemektedir.

Nilüfer Çiçeği Latincesi

Kutsal lotus olarak da bilinen Nelumbonaceae ailesine mensup, Nilüfer çiçeğinin latince adı Nelumbo Nucifera'dır.

Nilüfer Çiçeği Faydaları

Nilüfer çiçeği çayı insan sağlığı açısından son derece faydalıdır. Beyinde hipotalamus bölgesini uyarır. Bu sayede vücut sıcaklığının normal seviyeye düşürerek yüksek ateşi engeller. Kalp atışını düzenlediği de bilinmektedir. Bununla birlikte kalp hastalığına yakalanma riskini azaltır. Nilüfer çiçeğinin yapraklarından yapılan çay gün içerisinde zinde kalmanızı sağlar.

Nilüfer çiçeği B vitamini açısından oldukça zengindir. B vitamini eksikliği olan ya da anemi ve bu hastalığa bağlı olarak ortaya çıkan semptomları en aza indirger. Pek çok inanış doğrultusunda fiziksel olduğu kadar ruhsal arınma da sağlamaktadır. Araştırmalar doğrultusunda öfke ve stresi engellediği bilinmektedir. Nilüfer çiçeği ile yapılan çay, sakinleştirici etkiye sahiptir. Uyumadan iki saat kadar önce içildiğinde deliksiz ve konforlu bir uyku sağlayacaktır.

Nilüfer Çiçeği Hikayesi

Lotus, yani Nilüfer çiçeği farklı kültürlerde farklı efsanelerle bütünleşmiştir. Fakat en çok bilinen hikayesi şudur;

Efsaneye göre oldukça güzel bir tanrıça ormanın derinliklerinde kaybolur. İlerlerken adına Nilüfer denen bataklığın içine düşerek boğulur. Bu bataklık tanrılar tarafından kaderi başarısız olanlar için yaratılmıştır. Bataklıktan çıkmak isteyen tanrıça binlerce yıl savaşarak sonunda bataklıktan kurtulmuş ve lotus çiçeğine dönüşmüştür.