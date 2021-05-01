Nevruz Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Nevruz Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

İlkbaharın habercisi olarak karların erimesiyle ortaya çıkmasından dolayı adına nevruz çiçeği verilmiştir. Bazı kesimlerde yabani aslanağzı olarak da bilinmektedir. Nevruz çiçeğinin geçmişi çok eski uygarlıklara dayanmakta ve birçok medeniyette nevruz çiçeği kültürel olarak eserlerde yansıtmaktadır. Birçok kültürde yer alan Nevruz bayramının da simgesi olarak kullanılmaktadır.

Nevruz Çiçeği Nedir?

Nevruz çiçeği genellikle çiçekleri mor tonlarında olan çiçeklerinin iç kısımlarındaki sarı renk bulunan çiçeklerinin yapısı gereği ağzını açmış bir aslan görüntüsü nedeniyle adına yabani aslanağzı da denilmektedir. Nevruz çiçeği ilkbaharda toprakta yeşermeye başlayarak çiçeklerini mayıs ve haziran aylarında açan bir çiçek türüdür.

Nevruz çiçeğinin yaprakları sivri ve yapısı sert bir şekildedir. Yapraklarının içerisinden bir dal uzanır ve o dal üzerinde mor renkte çiçek açmaktadır. Yaprakları her mevsim yeşil kalarak diri görünmektedir.

Nevruz Çiçeğinin Bakımı Nasıl Yapılır?

Nevruz çiçeğinin bakımı yapılması oldukça kolay olmaktadır. Nevruz çiçeği soğuk hava koşullarına dayanıklı olmasının yanında çabuk yayılarak ortamları kaplayan dış mekan süs bitkisi olmaktadır.

Nevruz çiçeği bir çok iklime uyum sağlayan yapısıyla çok bakım istemediğinden özellikle dış mekan süslemelerinde tercih edilmektedir.

Nevruz Çiçeği Nasıl Ekilir?

Nevruz çiçeği köklerinin dibinde bulunan soğan şeklindeki tohumlar ile yetiştirilebilen bir çiçektir. Soğan şeklindeki tohumlar yumuşak ve nemli toprağa ekilerek yetiştirilmektedir.

Nevruz Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Nevruz çiçeği çoğaltılması köklerinde bulunan soğan şeklindeki tohumlar ile yapılmaktadır. Nevruz çiçeği kökünden gelişim ve büyüme yapan bir çiçek türüdür. Çoğaltılması için sonbahar aylarında köklerindeki yumruları veya kökleri alınarak çoğaltma işlemi yapılabilmektedir.

Nevruz Çiçeğinin Tohumları Nasıl Olur?

Nevruz çiçeğinin tohumları köklerinde bulunan yumru şeklindeki köklerdir. Bu kökler alınarak toprağa dikildiğinde yetişebilmektedir. Nevruz çiçeği üzerinde bulunan çiçek tohumlarından da yetişmesine rağmen bu işlem uzun bir uğraşı gerektirdiği için tercih edilmemektedir.

Nevruz Çiçeği Nasıl Sulanır?

Nevruz çiçeği ilkbahar yağışları ile kök gelişimi ve yaprak gelişimi için yeterli suyu bünyesinde toplanmaktadır. Özellikle çiçek açma dönemlerinde nem ihtiyacı karşılanması için sulanmalıdır.

Evde Nevruz Çiçeği Yetiştiriciliği Yapılabilir mi?

Evde nevruz çiçeği yetiştiriciliği kolaylıkla yapılabilmektedir. Nevruz çiçeği köklerinden kolaylıkla çoğaltılabildiği için ve özel hava koşulları istemediği için rahatlıkla yetiştiriciliği yapılabilen bir çiçektir.

Nevruz Çiçeğinin Anlamı Nedir?

Nevruz çiçeği ilkbaharın habercisi ve baharın müjdeleyicisi olarak Anadolu da yer bulan bir çiçektir. Bunun için adının anlamı nevruz getiren çiçek nevruz çiçeği denilmektedir.

Nevruz Çiçeğinin Latince Adı Nedir?

Nevruz çiçeği Latince adı Iris Persica olarak bilinmektedir.

Nevruz Çiçeğinin Özellikleri Nelerdir?

Nevruz çiçeği ilkbahar çiçeğidir. Nevruz çiçeği kış aylarındaki soğuk havalarla savaşarak ilkbaharda yeşererek çiçek açmayı başaran bir çiçek olduğundan bazı yerlerde kardelen olarak da isimlendirilmektedir. Nevruz çiçeği insanlara umut veren bir çiçektir.

Tüm olumsuz şartlardan çıkarak tekrar yeşermesi insanlara umut olmaktadır. Nevruz çiçeği sadece görselliği ile değil hoş kokusu ile de tercih edilen bir çiçektir. Nevruz çiçeği çok fazla bakım istemediği ve soğuktan etkilenmediği yapraklarının ise sürekli yeşil kalmasından dolayı mezarlıklarda yetiştirilen bir çiçektir.

Nevruz çiçeği toprağı saran bir çiçek türüdür. Kökleri ile genişleyerek yayılan bir etkiye sahip olduğu için kısa bir zamanda bir alanı kaplayacak şekilde büyüme göstermektedir. Nevruz çiçeği diri ve canlı bir görünüme sahiptir. Özellikle duvar kenarlarında taşlık alanlarda kullanılmaktadır.

Nevruz çiçeği köklerinden yayılma gösterdiği için yanına dikilecek bitkilerin köklerini sararak zarar verebilmektedir. Bitkinin yetiştirileceği ortamda başka bitkiler yer alacak ise arasında mesafe bulunmasına özen gösterilmelidir. Parklarda ve bahçelerde yer aldığı gibi diğer bitkilerin etkilendiği soğuk iklimlerde yeşil kalmasından ve dayanıklı olmasından dolayı tercih edilmektedir.

Nevruz Çiçeğinin Hikayesi Nedir?

Nevruz çiçeği Iris Persica Latince adıyla yer almasının sebebi kökeninin pers hükümdarlığına dayanmasıdır. O dönemlerden günümüze gelen çiçek özgürlük çiçeği adını da almıştır.

Nevruz çiçeği her mevsimde yeşil kalabilmesiyle Anadolu da dirilik ve gençliğin simgesi olarak benimsenmiştir. Yapılan eserlerde ve halı dokuma çalışmalarında nevruz çiçeğinin görsel şekilleri yer almıştır. Anadolu da varlığını antik kazılarda ve tarihi eserlerde görmek mümkündür. Nevruz çiçeği birçok çağda varlığını sürdürmüş birçok toplum için başka anlamlar kazanmış ve günümüze kadar gelmiştir.