NEU (Nötrofil) Nedir? NEU Yüksekliği ve Düşüklüğü Ne Anlama Gelir?

Nötrofil özellikle akyuvarların bir türüdür. Akyuvarlar ise bağışıklık sisteminin en önemli parçalarından birisidir. Bu nedenle NEU testi olarak adlandırılan bu test yapılan kan testleri arasında büyük önem taşır.

NEU (Nötrofil) nedir?

Netrofiller vücut içerisinde kemik iliklerinde üretilir. Kemik iliklerinde üretilen nötrofiller kan dolaşımına girerler ve enzimleri ile bakteri ve mantarlar ile savaşırlar. İnsan vücudunun herhangi bir yerinde var olan enfeksiyonlarda, enfeksiyonun olduğu bölgeye ilk giden hücre nötrofillerdir.

NEU yüksekliği ne anlama gelir?

Yapılan testlerde kan değerlerinin 8000 mikrolitre üzerine çıkması nötrofil yüksekliği anlamına gelmektedir. Bu durum vücut içerisinde enfeksiyon olduğunun belirtisidir. Nötrofil yüksekliğine ise nötrofili denmektedir. Nötrofili yüksekliğinin pek çok sebebi bulunur. Bu sebepler şunlardır:

Kalp krizi,

İltihaplanma,

Viral, bakteriyel ve mantar enfeksiyonları,

Steroid kullanımı,

Kişilere yapılan Kan nakli ve cerrahi müdahale,

Kişilerin sigara ve tütün kullanması,

Lösemi hastalığı nötrofil değerlerinin yüksek çıkmasının nedenleridir.

NEU düşüklüğü ne anlama gelir?

Nötrofil düşüklüğü kanda olması gereken normal değerleriden daha düşük olması anlamına gelmektedir. Kronik, akut, şiddetli, az şiddetli veya daha düşük şiddetli olarak görülmektedir. Ayrıca kalıtsal da olabilir. Nötrofil düşüklüğü kişilerde bağışıklık sisteminin düşük olduğu anlamına gelmektedir. Bu nedenle kişilerin bağışıklık sisteminin hastalıklara karşı yeterince savunmadığı manasına da gelir. Nötrofil düşüklüğü yaşamı tehtid eder ve enfeksiyon riskini arttırmaktadır. Nötrofil değeri düşüklüğü Nötropeni olarak açıklanır.