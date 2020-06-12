NetWork İlkbahar/Yaz 2020 Koleksiyonu: Bleu Blanc

Metalik turkuaz detaylar, jakarlar ve özellikli devore kumaşların ön plana çıktığı ürün grubu, hem şık hem de gösterişli bir kadın profilini resmediyor. Parlak turkuaz, cupro, çizgili tencel ve keten gibi dokular ile birleşirken, denim kumaşlar ise başlı başına iddialı bir duruş sergiliyor. İlhamını yaz akşamlarından alan seride, hafif fakat gösterişli kumaşlar rahat ve şık kombinlere zemin hazırlıyor.

Melek ve manzara figürleriyle destansı bir havaya bürünen çini görünümlü mavi-beyaz desenler, sezonun sıcak ve samimi ruhunu destekliyor. Güpürün yoğun bir şekilde kullanıldığı Bleu Blanc temasında, beyaz keten ve vual detayları koton ve şifonlar ile bir araya geliyor, sezon trendlerinde sıkça karşımıza çıkan batik desen ve efektleri ise elbise, gömlek ve ceketleri etkisi altına alıyor. Taftanın doğal volümünün etek ve montlara kazandırdığı yeni ve dinamik form, balon kollar, flare bluzlar ve kat kat volanlı modellerle güçlenerek daha modern ve romantik bir NetWork kadını yaratıyor.