Netflix Homemade Koleksiyonu Yakında İzleyicilerle Buluşacak

Filmlerini sadece evlerindeki ekipmanları kullanarak çeken yönetmenlerin anlattığı hikayeler, günlük yaşam hakkında samimi paylaşımlardan çeşitli türlerde kısa kurgu öykülere kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor ve karantina sürecinin farklı ülkelerde yaşamları nasıl etkilediğine mercek tutuyor.

The Apartment CEO’su Lorenzo Mieli ile Fabula CEO’su Juan de Dios Larraín ve yönetmen Pablo Larraín, dünyanın her yanından sinemacıları projeye katılmaya davet etti.

Kamera arkasında günümüzün farklı çizgilere sahip en başarılı sinemacılarından bazıları yer alıyor:

Ladj Ly (Les Misérables) – kısa film Clichy Montfermeil’de (Fransa) çekildi

(Les Misérables) – kısa film Clichy Montfermeil’de (Fransa) çekildi Paolo Sorrentino (The Great Beauty, The New Pope) – kısa film Roma’da (İtalya) çekildi

(The Great Beauty, The New Pope) – kısa film Roma’da (İtalya) çekildi Rachel Morrison (Black Panther, Mudbound) – kısa film Los Angeles’ta (ABD) çekildi

(Black Panther, Mudbound) – kısa film Los Angeles’ta (ABD) çekildi Pablo Larraín (El Club, Jackie) – kısa film Santiago’da (Şili) çekildi

(El Club, Jackie) – kısa film Santiago’da (Şili) çekildi Rungano Nyoni (Kuuntele: Iam not a witch) – kısa film Lizbon’da (Portekiz) çekildi

(Kuuntele: Iam not a witch) – kısa film Lizbon’da (Portekiz) çekildi Natalia Beristáin (She does not want to sleep alone) – kısa film Mexico City’de (Meksika) çekildi

(She does not want to sleep alone) – kısa film Mexico City’de (Meksika) çekildi Sebastian Schipper (Victoria, Roads) – kısa film Berlin’de (Almanya) çekildi

(Victoria, Roads) – kısa film Berlin’de (Almanya) çekildi Naomi Kawase (True Mothers, Sweet Bean) – kısa film Nara’da (Japonya) çekildi

(True Mothers, Sweet Bean) – kısa film Nara’da (Japonya) çekildi David Mackenzie (Hell or High Water, Outlaw King) – kısa film Glasgow’da (İskoçya) çekildi

(Hell or High Water, Outlaw King) – kısa film Glasgow’da (İskoçya) çekildi Maggie Gyllenhaal (The Kindergarten Teacher / The Honourable Woman) - kısa film Vermont’ta (ABD) çekildi

(The Kindergarten Teacher / The Honourable Woman) - kısa film Vermont’ta (ABD) çekildi Nadine Labaki ve Khaled Mouzanar (Caramel, Capernaum) – kısa film Beyrut’ta (Lübnan) çekildi

(Caramel, Capernaum) – kısa film Beyrut’ta (Lübnan) çekildi Antonio Campos (The Devil All The Time) – kısa film Springs, New York’ta (ABD) çekildi

(The Devil All The Time) – kısa film Springs, New York’ta (ABD) çekildi Johnny Ma (Old Stone; To live to sing) – kısa film San Sebastian del Oeste, Jalisco’da (Meksika) çekildi

(Old Stone; To live to sing) – kısa film San Sebastian del Oeste, Jalisco’da (Meksika) çekildi Kristen Stewart (Clouds of Sils Maria / Come Swim) – kısa film Los Angeles’ta (ABD) çekildi

(Clouds of Sils Maria / Come Swim) – kısa film Los Angeles’ta (ABD) çekildi Gurinder Chadha (Bend It Like Beckham; Blinded by the light) – kısa film Londra’da (İngiltere) çekildi

(Bend It Like Beckham; Blinded by the light) – kısa film Londra’da (İngiltere) çekildi Sebastián Lelio (Gloria Bell, A Fantastic Woman) - kısa film Santiago’da (Şili) çekildi

(Gloria Bell, A Fantastic Woman) - kısa film Santiago’da (Şili) çekildi Ana Lily Amirpour (A Girl Walks Home Alone at Night; The Bad Batch) - kısa film Los Angeles’ta (ABD) çekildi

The Apartment CEO’su Lorenzo Mieli: “Bu projeyle uluslararası kreatif topluluğa güçlü bir birlik ve dayanışma mesajı gönderiyoruz. Netflix'e ve tüm yönetmenlerimize bu çağrıya yanıt verdikleri ve böylesine karmaşık bir dönemde bile hepimizin heyecan verici, keşfedilmemiş yollarda ilerlemeyi deneyebileceğimizi gösterdikleri için teşekkür ediyorum.”

Fabula CEO’su Juan de Dios Larraín: “Homemade, bir grup yönetmene farklı koşullar altında yaratıcılıklarını yeniden keşfetmeleri için bir çağrı oldu. Son derece demokratik bir proje çünkü mesele kaynaklarla değil, sinemanın zanaatkarlık yönüyle ilgili.”

Yönetmen Pablo Larraín: “Hayranlık duyduğum kişilerle çalışmak için harika bir fırsat yakaladım. Kafalarımızın çok karışık olduğu bu benzersiz günlerde, Netflix ve muhteşem ekibi sayesinde çalışmaya devam edebilmek de olağanüstü bir şans oldu.”

Netflix Orijinal Filmler Direktörü Teresa Moneo: “Başkalarının hikayelerini izlemek, yürekleri ve zihinleri açarak hepimizin daha bağlantılı olduğunu hissettirebilir. Bu nedenle, bu benzeri görülmemiş zamanlarda farklı çizgilerden sinemacıların oluşturduğu böyle inanılmaz bir toplulukla çalışmaktan ve kişisel hikayelerini dünyada çapındaki üyelerimize sunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.”

Netflix, 30 Haziran 2020’den itibaren içerik koleksiyonunu dünya çapında yayınlamaya başlayacak.