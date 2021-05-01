Nergis Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Nergiz Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Psikolojik bakımdan bireyin yenilenmesine ve kişinin kendini çok daha iyi hissetmesine imkan tanıyan nergis çiçeği, eşsiz kokusu ve benzersiz renkleri sayesinde bulunduğu her yere ayrı bir hava katmaktadır. Bununla beraber dünya çapında ekilen nergis çiçeği, Türkiye çapında da çok sevilen çiçekler arasında yer almaktadır.

Nergis Çiçeği Nedir?

Nergis çiçeği; çiçekler içerisinde en hassas ve en güzel kokulu olan çiçekler arasındadır. Sapları, çiçekleri çok narin olan ve çok çabuk solan bir bitki çeşidi olan nergis çiçeği, halk dilinde fulya şeklinde de bilinir. Bazı yerlerde ise aşk çiçeği olarak da bilinir. Soğanlı bitkiler içerisinde bulunan nergis bitkisi, minimum 20 santimetre ile maksimum 60 santimetre boylarında uzayan bir bitki çeşididir.

Nergis Çiçeği Bakımı Nasıldır?

Nergis; kısa zamanlı çiçeklerden olduğundan toprak değişimine gerek kalmaz. Gelişim ve çiçeklenme zamanlarında toprağın kurumasına izin vermeyip, aşırı şekilde sulamadan kaçınmak önemlidir. Toprak nemli tutulmalıdır. 4 günde bir kontrol edilip, sulanır. Mevsimlik çiçekler olduğundan saksı ve toprak değişimine gereksinim duyulmaz.

Nergis Çiçeği Nasıl Ekilir?

Nergis çiçeğini üretmenin iki ayrı yolu bulunur. Soğanları ayırma metodu, diğeriyse tohumla üretmektir. Büyüyen soğanlar dip bölümünden 5 adet yavru soğan oluştururlar. Bunlardan bazısı ya da hepsi temel kökten ayrılarak, başka saksıya ekilebilir.

Temmuz ve Ağustos'ta toprak üstünün bölümleri kuruyan soğanların kökleri incitmeden sökülür. Ardından yavru soğanlar birbirinden ayrılmaktadır. Hafif derecede nemli olan toprağa çukur açılır. Büyük alanda çok fazla nergis çiçeği ekilecekse aralarında 20 santimetre kadar boşluk bırakılmalıdır.

Nergis Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Nergis soğanı seneler geçtikçe iri hale gelir. İrileşmiş nergis soğanlarının dibinden ufak yavru soğanlar çıkar. Bu yavru soğanlar, ana soğandan ayrılıp ekilerek, nergis çiçeği çoğaltılabilir. Nergis soğanının iri olanın yanında 5 yavru soğan olduğundan, aralarında en iyi gelişmiş olan 3 tanesi tercih edilmelidir.

Nergis Çiçeği Nasıl Sulanır?

Nergis çiçeğinin toprağın kurumasıyla beraber azar azar sulama yapılması gerekmektedir. Genel olarak 3 ile 4 günde bir kere az oranda sulama yapmak yeterli olacaktır. Çiçekler dökülüp, yapraklar tam anlamıyla sarardıktan sonra sulama işlemi yapılmamalıdır.

Evde Nergis Çiçeği Yetiştiriciliği Yapılabilir mi?

Nergis çiçeği; dışarıda olduğu üzere evlerde de yetiştirilebilir. Nergis çiçeği; tohum şeklinde değil, soğandan edilerek üretilmektedir. Kasımdan Ocağa kadar olan dönem, nergis soğanlarının ekimi adına en ideal zamandır.

Nergis Çiçeği Anlamı

Nergis çiçeğinin anlamı; güzelliktir.

Nergis Çiçeği Latincesi

Nergis çiçeğinin; Latince adı Narcissus'tur.

Nergis Çiçeği Özellikleri

Nergis çiçeği; soğanlı bir bitki türüdür. Soğanları yeniden kullanılsa da bir yıl dinlendirilmesi gerekir. Taç yaprakları; sarı ya da beyaz karışımı şeklindedir. Çiçeğin soğanı zehirlidir. Çiçekleri sarı ya da beyaz yapraklıdır. Yaprakları doğrudan soğandan çıkar. Yan taç yaprakları oval olup, 6 tanedir. Nergis dinlenme vaktine giren bir çiçektir. Sapları 20 santimetre ile 80 santimetre arasında uzayabilmektedir. Her dalda birçok çiçek bulunabilir.

Nergis Çiçeği Faydaları

Nergis çiçeğinin insan sağlığına olan faydaları aşağıdaki gibi sıralanacaktır. Bu faydalar;

- Nergis çiçeğinin temizleyen özelliği bulunur.

- Nergis koklamak geniz tıkanıklığının açılmasına yardımcı olur.

- Cüzzam ve abraş rahatsızlıklarına karşı yararlıdır.

- Safradan ve rutubetten kaynaklı baş ağrılarını giderir.

- Nergis kaynatıldığı zaman kusmayı önleyerek, midenin dibinde yer alan nemi çeker.

Nergis çiçeğinin insan sağlığı açısından faydalarının bu şekilde olduğunu belirtmek önemli olacaktır.

Nergis Çiçeği Hikayesi

Dünya çapındaki en ünlü çiçeklerden birisi olan nergis çiçeği; ismini yakışıklılığıyla dillere destan olan Narkissos adlı birinden almıştır. Narkissos ismindeki genç adam, dünya çapındaki en yakışıklı erkekti. Yaşadığı yerdeki herkesin, hatta perilerin dahi ona aşk duyduğu söylenir. Ancak Narkissos, ona aşık olan hiçbir kadının duygularına karşılık vermemektedir. Narkiossos'tan yüz bulamayan periler, Tanrı Zeus'a yalvararak, Narkissos'u cezalandırmayı ister. Perilerin dileği kabul olur. Bununla beraber Narkissos, bir gün su içmek için, göle gider. Kendini suda görerek, kendine aşık olur. Kendisine bakarken, bu güzellik karşısında dayanamayan Narkissos, suya düşüp boğulur.

Narkissos’un yaşamış olduğu yer İzmir'e bağlı bir ilçe olarak bilinen Karaburun yakınındadır. Bu yüzden nergis çiçeğinin anavatanının da burası olduğu kabul edilir.