Neopren Kumaş Nedir, Nasıldır Ve Terletir Mi? Neopren Kumaş Özellikleri Ve Kullanım Alanları

İsmi çok duyulmayan neopren kumaş günümüzde bazı alanlarda kullanılmaktadır. Özellikle su geçirmez özelliğe sahip olması sebebiyle pek çok yönden de avantaj sağlamaktadır.

Neopren Kumaş Nedir?

İlk olarak ABD'de 1930 yıllarında üretilmiş olan neopren kumaş günümüzde de en çok ABD tarafından üretilmektedir. oğuk ve ıslak yalıtımı için ideal bir malzeme olan bu kumaş çeşidi bir petrokimyasal maddedir. Esnekliği arttırmak ve su geçirmemesi için pek çok katkı maddesi eklenerek üretilmektedir. Bazı neopren kumaşların yanmaya karşı dirençli olduğu da bilinmektedir. Kumaşın bu özellikleri üretim esnasında katılan kimyasal maddelere göre belirlenmektedir.

Neopren Kumaş Nasıldır?

Neopren kumaşlar atmosfer şartlarına, sıvı ve gaz halindeki petrol ürünlerine, tuzlu suya, ozona ve petrol ürünlerine dayanıklı kumaşlardır. Bu kumaşların diğer kumaşlardan ayıran en önemli yanı -20 derece ile 120 derece sıcaklıklara dayanıklı olmasıdır. 3 milimetreye kadar kalınlıkta üretilen neopren kumaşlar esnek bir yapıya sahiptir. Hareket kolaylığı sağlar ve ısınmaya yardımcı olur. Ayrıca su ve rüzgar geçirmezler. Bu nedenle erkek dış giyim, etek, çamaşır, uyku gözlüğü, ayakkabı ve medikal malzemeler neopren kumaşlardan üretilmektedir.

Neopren Kumaş Terletir mi?

Neopren kumaşın özellikleri diğer kumaşlara göre oldukça farklıdır. Genellikle dalgıç kıyafetlerinde tercih edilen bu kumaşlar nefes almayan bir kumaştır. Bu nedenle sıcak havalarda vücudu terletme özelliğine de sahiptir.

Neopren Kumaş Özellikleri

Neopren kumaşlar günlük olarak kullandığımız kumaşlara göre farklı özelliklere sahiptir. Neopren kumaşın özellikleri şunlardır:

- Bu kumaşlar su geçirmez özelliğine sahiptir.

- Esneme payları geniştir.

- Kalın olan neopren kumaş modellerinin ısı tutma özelliği de yüksektir.

- Isı tutma özelliği nedeniyle yaz aylarında ince neopren kumaş tercih edilmektedir.

- Nefes almayan bir kumaş türüdür.

- Dikimi kolay bir kumaştır ve zorluk çıkarmamaktadır.

- Neopren kumaşlar 60 derecede yıkanabilir.

- Çok amaçlı bir kumaş türüdür. Çünkü pek çok alanda kullanılmaktadır.

Neopren Kumaş Kullanım Alanları

Neopren kumaşlar günümüzde oldukça yaygın kullanım alanına sahiptir. Neopren kumaşlar şu alanlarda tercih edilmektedir:

- Giysilerde neopren kumaş kullanılmaktadır. Yazlık bayan kıyafetlerinde, genç kadınlara göre diğer giysilerde bu kumaş kullanılır.

- Elektronik kasalar için neopren kumaş kullanılmaktadır. Şokları özellikle iyi emmesine rağmen elektronikleri çiziklerden ve damlalardan koruyan tampon sağlamaktadır.

- Dalgıç kıyafetleri ve tüplü elbiselerde yaygın olarak kullanılmaktadır.

- Neopren conta veya diğer neopren ürünleri gerektiren endüstriyel makinelerin üretilmesi için yaygın olarak kullanılan bir kumaştır.

Neopren Kumaş Esnek midir?

Neopren kumaşlar günümüzde özellikle kadın kıyafetlerinde sıklıkla tercih edilmektedir. Kullanım kolaylığı sağlaması açısında da rahatlık sağlar. Neopren kumaşlar esnek bir yapıya sahiptir. Bu sayede hareket kolaylığı ve rahatlatıcı ısınma sağlamaktadır.

Neopren Kumaş Yıkanınca Çeker mi?

Kumaş çeşitlerinin yıkanma özellikleri genellikle birbirinden farklıdır. Bazı kumaşlar elde yıkanması gerekiyor iken bazılarının makinelerde yıkanmasında hiçbir sakınca bulunmamaktadır. Neopren kumaşlarda makinede kolaylıkla yıkanır. 60 dereceye kadar yıkanması halinde herhangi bir çekme durumu söz konusu değildir.

Neopren Kumaş Sıcak Tutar mı?

Neopren kumaşların diğer bir özelliği de sıcaklığa dayanıklı olmasıdır. Neopren kumaşlar -20 derecelik zorlu hava koşullarında bile sıcak tutma özelliğine sahiptir.