Nem Aşısı Nedir? Nem Aşısının Yararları Nelerdir?

Nem aşısı nedir? İçeriğinde neler vardır?

Bu aşının içeriği saf hyaluronik asittir ve su tutucu özelliğinden dolayı da cilde nem kazandırır, yumuşaklık kazandırır; ipeksi bir parlaklık, canlılık kazandırır.

Nemsiz ciltte kırışıklık oluşma riski ve hızlı yaşlanma etkisi çok daha fazladır. Yaşlanma süresinde hyaluronik asit azalması, nem kayıpları en önemli etkendir. Nem aşının önemi cilde hyaluronik asit kazandırarak kurumasını engellemek ve kırışıklık oluşumunu önlemektir. Koruyucu bir uygulamadır.

Hangi yaş aralığına öneriliyor?

20 yaşından büyük herkese koruyucu uygulama olarak yapılabilmektedir.

Bu aşı cildimizde hangi bölgelere uygulanıyor?

Yüz,boyun, eller , dekolte bölgesine uygulanıyor.

Nasıl uygulanıyor? Kaç saat sürüyor?

15- 20 dakika kadar sürer. Öncesinde uyuşturucu bir krem sürülerek konforlu bir uygulama yapılması sağlanır. Cildin içerisine çok küçük iğneler yardımı ile hyaluronik asit enjekte edilir. Yine burada da iğnesiz uygulamanın metotları vardır ama iğneli uygulamanın etkinliği yüksektir.

Etkileri nasıl oluyor? Ne kadar sürede ortaya çıkıyor?

Cildin kaybettiği neminin kazanması, parlaklık kazanması, ışıltı kazanması ilk görülen etkilerdir. Belirtiler 3-5 gün içinde ortaya çıkar.

Ne kadar süre etkisi sürüyor? Tekrarlama yapılabiliyor mu ve ne zaman?

Ortalama 4 seans önerilir, cildin durumuna göre bu seans sayısı azaltılıp artırılabilir. Yaklaşık senede 1 kür ya da 6 ayda 1 kür yeterlidir.

Yan etkileri var mı?

Kızarıklık yan etkisi olabilir.

Uygulamaması gereken kişiler var mı?

Hamileler dışında ihtiyacı olan herkese uygulanabilir.

Öncesinde ve sonrasında dikkat edilmesi gereken neler var?

Sıcak hamam, sauna, havuz ve peeling gibi bazı işlemler önerilmez. Hasta sosyal hayatına hemen dönebilir.

Uygulamadan sonra özel bir krem kullanılıyor mu?

İşlem sonrasında morluk önleyici krem, nemlendirici ve güneş koruyucu kullanılır.

Medikal Estetik Hekim Dr. Yasemin Savaş



