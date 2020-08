Nelson Mandela'nın Ders Niteliğinde 7 Sözü

1. Ne olursa olsun denemeye devam et!



Nelson Mandela’nın en çok bilinen sözü, "Beni başarılarımla yargılama, beni kaç kez düştüğüm ve tekrar ayağa kalktığımla yargıla!”

İnsanlar her zaman ilk denemede başarılı olmayabilirler, ancak hayatta önemli olan denemeye devam etmektir. Mandela'nın bu alıntıda başarısızlık kelimesini kullanmamasına bayılıyoruz çünkü ayağa kalktığın sürece asla başarısız olmuyorsun. Hiç kimsenin her zaman başarılı olamayacağı gerçeğinden bahsettiği için, bu muhtemelen en çok sevilen Nelson Mandela sözü olabilir.



2. Kin tutma!



Mandela'nın sözlerinde pek çok gerçek var, "Kızgınlık, zehri içmek ve başkalarını öldüreceğini ummak gibidir."

Bazen kin tutmak çok kolaydır; ancak sizden başka kimseye zarar vermez. İçinde kötü duygular barındırmak, stres ve kaygıya neden olur. Hayatının büyük bir bölümünü hapishanede geçiren Mandela kızgınlığından kurtulabildiyse, sanırım hepimiz tuttuğumuz kinleri bir kenara atabiliriz. Bu durum, iyiliğe daha fazla alan açmanızı sağlar.



3. Herkes cesur olabilir



Nelson Mandela gibiler son derece cesur kişilerdir ve bazen nasıl bu kadar cesur olduklarını anlamak zor olabilir. Mandela, “Cesaretin korkusuzluk değil, zafer kazanmak olduğunu öğrendim. Cesur insan korkmayan değil, bu korkuyu yenendir" diyor. Herkesin korktuğu anlar vardır, ancak hiç kimse hayatını korkularının yönetmesine izin vermemeli. Risk almak ve korkularınızın üzerine gitmek sizi büyütür.



4. Eğitim önemlidir



"Dünyayı değiştirmek için kullanabileceğiniz en güçlü silah eğitimdir." Bu ifadede şöyle bir gerçek var; eğitim, insanların yoksulluktan kurtulmalarına, başkalarını daha iyi anlamalarına ve fırsat vermelerine yardımcı olabilir. Elbette eğitim her şeyi düzeltebilen sihirli bir değnek değil, ancak değişim için hayati önem taşıyan bir araçtır.



5. Ulaşılmaz hiçbir şey yoktur!



Bazen herkes başarmanın imkansız olduğu hissine kapılabilir. Ancak Nelson Mandela, "Bitene kadar her şey imkansız görünebilir" diyor. Büyük bir projeyi asla bitiremeyecekmişiz ya da hedefimize ulaşamayacakmışız gibi düşündüğümüz olur. Umut verici olan bu alıntı, sabır ve azimle her zorluğun üstesinden gelmenin mümkün olduğunu hatırlatıyor.



6. Bağımsız düşünmek harika bir şeydir



"Özgün fikirlere sahip arkadaşlarımı seviyorum çünkü sorunları her açıdan görmenizi sağlıyorlar."

Fikirlerimizin diğerlerinden farklı olduğunu söylemeye çoğu zaman çekiniriz. Ancak, bu sözde de söylendiği gibi farklı görüşlere sahip olmak ayrıcalık yaratır. Bağımsız düşünmek harika bir şeydir ve daha da harika olan, bu düşüncelerin paylaşılmasıdır.



7. Başarmak her zaman mümkündür



Nelson Mandela başarılarıyla yargılanmak istememiş olabilir, ancak bu başarıya inanmadığı anlamına gelmez. Nitekim, "Herkes yaptığı işe kendini adar ve tutkulu olursa, koşullarının üzerine çıkabilir ve başarıya ulaşabilir."

Mandela, tutkusuyla elde ettiği hayatında birçok başarıya imza attı. Belki herkes bu kadar başarılı olamayabilir ama hepimiz hayatımızı daha iyi hale getirmeyi başarabiliriz.