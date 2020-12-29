Nefes Terapisi Nasıl Yapılır?

Doğru nefes nasıl alınır?

Nefes terapisti Alev Özerk, nefesi ağzımızdan alıp vermemiz gerektiğini söylüyor. Çünkü oksijeni ne kadar çok alırsak, yaşamı o kadar çok hayatımıza çekiyoruz. Yaşamda bize hediye edilen, bize sunulan fiziksel, ruhsal, duygusal ne varsa bunların hepsini nefesle hayatımıza alıyoruz. Bu nedenle mümkün olduğunca fazla oksijen almayı ihmal etmemeliyiz.

Pet şişeyle nefes alma tekniği

Kullandığımız pet şişeleri yarıya kesip, yanımızda bulundurursak, bize nefes almayı hatırlatmalarını sağlayabiliriz. Pet şişe ile nefes alma tekniğini, seansına gelen hastalarıyla da sıklıkla yaptığını belirten Özerk, bu şişeler yardımıyla, diyafram kasımızı kullanarak derin nefesler almanın önemini vurguluyor.

Bunun için, önce kapağı dişlerimizin arasına sıkıştırıyoruz, karnımızı şişirerek derin derin nefes alıyoruz ve sonrasında nefesi yavaşça bırakıyoruz. Bu esnada bedeninizi gevşek bırakmanız da oldukça önemli bir detay. Aslında nefes alamıyor olmamız, kaslarınızı gevşek bırakmamaktan kaynaklanıyor olabilir. Bu tekniği uygularken, aynı zamanda elinizi karnınıza koyabilir ve bir balon gibi şiştiğini hissedebilirsiniz. Bu şekilde, tekniği doğru uyguladığınızı görebilir ve daha çok motive olabilirsiniz.