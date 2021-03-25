Neem Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Neem Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Neem ağacı, halk arasında "Hint leylağı" olarak da biliniyor. Bu ağacın yaprağından çiçeğe ve çiçeğin tohumuna kadar vücuda çok sayıda faydası olan bu ağaç, özellikle de cilt için harika bir bitkidir.

Neem Ağacı Nedir? Neem Ağacı Hakkında Bilgi

Neem ağacı, yaprakları acı bir tada sahip olduğu için yemesi oldukça zordur. Bu nedenle ağacın yaprakları da farklı şekillerde kullanılıyor. Türkiye'de Neem ağacına yalancı tespih ağacı ismi verilir. Hindistan'da köy eczanesi olarak da bilinen Neem ağacı, yaklaşık 16 metre kadar uzayabilir. Tropikal özelliği olan Neem ağacı, meyve verir.

Neem Ağacı Latince İsmi

Neem ağacının Latince ismi, Azadirachta indica'dır. Bu isim, Farsça'dan Türkçe'ye geçmiştir.

Neem Ağacı Özellikleri

Neem ağacı yaklaşık 16 metreye kadar uzar. Ağacın yapraklarından meyvesine kadar pek çok yerinde şifa vardır. Odunsu gövdesinden elde edilen yağ, cilt yüzeyinde oluşan deformelerin düzelmesini sağlar. Hem yaprakları ve hem meyvesi yenebilen nadir ağaç türleri arasında yer alır. Anti bakteriyel, anti viral, kan arındırıcı ve mikrop öldürücü özellikleri sayesinde neem ağacı yaprakları yüzyıllardan beridir alternatif tıp tedavisinde yaygın olarak kullanılıyor. Kadınların güzellik sırrı olan Neem ağacı, aynı zamanda kozmetik sektörünün ana maddesi olarak kullanılıyor.

Neem Ağacı Ne Zaman Dikilir?

Neem ağacı, tohum ile üretim yapılır. Sert çelikle üretim yapılması uygundur. Tohum kabukları ovularak uzaklaştırılır ve olduğu gibi ekilir ya da katlamadan sonra ilkbahar aylarında ekilir. Tohumları kuru olarak saklamak mümkündür. Neem ağacı üretimi, kök çelikleri ile yapılır. Hava kirliliğine ve rüzgara oldukça dayanıklıdır.

Neem Ağacı Nerede Yetişir?

Neem ağacının anavatanı Hindistan ve Sri Lanka'dır. Avusturalya, Endonezya ve Batı Afrika topraklarında yetiştirilir. Mahoganik ağaç ailesinden olan neem ağacı yaklaşık 30 metreye kadar uzayabilir ve bu ağaçlar 2.5 metre bir çapa sahiptir. Çok hızlı bir şekilde büyüyen bu ağaçlar fakir topraklarda yetiştirilmeye uygundur.

Neem Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?

Neem ağacının kuruyan ve yıpranmış dalları budama işlemi ile budanır ve ağacın rahat bir nefes alması sağlanır. Düzenli budama işlemi yapılarak ağacın ömrü uzatılabilir.

Neem Ağacı Yaprak Döker mi?

Neem ağacı, kış aylarında yapraklarını döker ve yaz aylarında yeniden açar. Yaprakları şifalı olduğundan çok değerli olan bu ağacın yaprakları kozmetik sektöründe sıkça değerlendirilir.

Neem Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

Neem ağacının düzenli olarak budama işleminin yapılması ve yaz aylarında bol bol sulanması gerekir. Bu sayede ağacın daha uzun ömürlü ve daha uzun süre canlı kalması sağlanabilir.

Neem Ağacı Faydaları Nelerdir?

- Neem ağacının yaprakları, kepekli saç derisi için ilaç görevi görür. Yaprakları saçların kepekten kurtulmasını sağlarken ölü hücrelerden temizleyerek parlaklık kazanmasını sağlıyor.

- Yapraklardan elde edilen yapın cilt üzerinde sayısız mucizevi etkisi vardır. Neem ağacı, cilt hastalıklarının engellenmesine yardımcı oluyor.

- Bu yapraklar, her cilt tipi için uygundur ve cildi pürüzsüzleştirerek nemlendirir.

- Yapraklar, sivilce oluşumunu önler ve sivilceleri tedavi eder.

- Egzama ve sedef hastalığının tedavisinde oldukça etkilidir. Cilt yanıklarını önlemeye yardımcı olur.

- Neem ağacı, diş eti sorunları yaşayanların sorunlarını çözmede yardımcı olur. Ağız içinde oluşan zararlı bakterileri yok eder.

- Ağacın yaprakları ile yapılan çay, sindirim sistemini kolaylaştırır. Mide ve bağırsak hastalıklarının oluşumunu önler.

Neem Ağacı Hastalıkları Neler?

Neem ağacı, tarımsal zararlılar ve yabancı otlar nedeni ile zarar görebilir. Bu nedenle budama işleminin düzenli yapılması çok önemlidir.

Neem Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Neem Ağacı Kullanım Alanları

Neem ağacı, alternatif tıpta yüzyıllardır kullanılan bir bitkidir. Bunun yanında diş yüzeyini temizler ev ağız içi enfeksiyonu gidermeye de yardımcı olur. Cilt yüzeyinde oluşan kararmaların açılmasına yardımcı olur. Yaprakları kaynatılarak çay olarak tüketildiği zaman ise, hücrelerin hızlı bir şekilde yenilenmesini sağlar. Bu ağaç, yaşlanmayı geciktiren mucizevi bir bitki olarak görülür. Aynı zamanda Neem ağacı, Hintli kadınların güzellik sırrı olarak görülüyor ve kozmetik sektörünün ham maddesi olarak kullanıyor.