“Neden Sónar İstanbul’da Olmalıyım?” Sorusunun 28 Cevabı
"Elektronik müzik dünyasının fenomen festivali Sónar Istanbul, bu yıl 5-6-7 Mart 2020 tarihlerinde, %100 Music katkılarıyla, elektronik müzik dünyasının birbirinden değerli DJ ve prodüktörlerine ev sahipliği yapacak. Avrupa’nın en prestijli festivalleri arasında yer alan Sónar’ın Istanbul ayağı, bu yılki programında; Paul Kalkbrenner, Adam Beyer, Ben Klock, DJ Kölsch, Paula Temple, Christian Löffler (Live), Red Axes (Live), Max Cooper (Live/AV), Oceanvs Orientalis gibi birbirinden değerli isimleri ağırlıyor. "
SonarLab by Red Bull sahnesinin programını ise Red Bull sahipleniyor ve Denis Sulta, Bjarki, Tsuzing ve DJ Python gibi isimleri sahneye taşıyor. Sónar Istanbul katılımcılarının her yıl çok ilgi gösterdiği görsel-işitsel şovlar ise Digilogue’un katkılarıyla şaşırtıcı performanslar sunacak. Yılın merakla beklenen festivali için “Neden Sónar İstanbul’da olmalıyım?” sorusuna cevap verecek 28 geçerli sebebi sıraladık.
- - 10 farklı ülkeden birçok efsane ve geleceğe adım atan yeteneklerden oluşan 47 sanatçının üç gün boyunca beş farklı sahnede zamana meydan okumasını canlı takip etmek. - Merkezi Barselona olan Sónar Festivali’nin 4 farklı edisyonundan biri olan İstanbul ayağını şehrin merkezinde deneyimlemek.
- - Toplam 66 saat + 40 dk sürecek müziği dinleyebilmek. - Bu yıl ilk kez Sónar Istanbul’u üç gün boyunca deneyimleyebilmek.
- - 1990’lı yıllarda DJ’lik hayatına başlayan, Almanya’da ismini duyurduktan sonra ortaya çıkardığı başarılı çalışmalarla dünya çapında üne kavuşan Almanya elektronik müziğinin dünyaya sunduğu efsane isim Paul Kalkbrenner’i Sónar Istanbul’da ilk kez dinlemek. - Drumcode‘un yaratıcısı enigmatik DJ ve techno müzik prodüktörü Adam Beyer’le randevulaşmak.
- - Almanya’nın techno müzik dahisi kıdemli DJ/prodüktörü olarak maestro etiketini taşıyan Ben Klock’un müziğine kendini bırakmak - Danimarkalı DJ Kölsch’le house ve techno’ya doymak.
- - Yaptığı karanlık ve melankolik deep house tınılarıyla tanınan Kuzey Almanya çıkışlı prodüktör Christian Löffler’le beklenen kavuşmayı yaşamak.
- - Amsterdam’da bir süre yaşayıp Avrupa’nın çeşitli şehirlerini dolaştıktan sonra Tel Aviv’e dönen house, disko ve indie dance türlerindeki başarılı yapımlarıyla bilinen Red Axes’in müziğine kulak vermek.
- - Londra merkezli elektronik ve techno üreticisi olmasının yanı sıra ilk albümü Human’dan bu yana hem üretken, hem de duygusal bir elektronika yaratmayı seven Max Cooper’ın müziğiyle birleştirdiği görsel şölene tanıklık etmek.
- - Kompozisyonları, hayal edebileceğiniz kadar eklektik olan kişisel zevklerini yansıtan indie’den teknoya kadar birçok etkiyi harmanlamayı başaran VAAL’le bir yolculuğa çıkmak. - Her şeyin doğudan geldiğine inanan sanatçı Şafak Özkütle’nin projesi olan, özgün prodüksiyonları ve remiksleriyle elektronik müzik dünyasına etkileyici bir giriş yapan Oceanvs Orientalis’le doğunun tınılarına kulak vermek.
- - Dünyaca ünlü birçok festivalde sahne alan, kendi underground etkilerin bulunduğu canlı ve melodik house müziklerinin yanı sıra pek çok genç müzisyene de destek veren Denis Sulta’nın ustalığına tanıklık etmek. - “Müzik dışında herhangi bir yoldan kendimi ifade etme ihtiyacı hissetmedim hiç” sözleriyle müzik tutkusunu anlatan, Bjarki’yle janrlar üstü deneysel techno’ya doymak.
- - Setlerinde aerodinamik techno, endüstriyel elektronik, batı dışı dans müziği ve çağdaş kulüp müziğini karıştıran Şangay ve Tayvan merkezli Malezyalı elektronik müzik üreticisi Tzusing’le farklı bir dans deneyimi yaşamak.
- - New York’un yeni nesil yapımcı ve DJ’lerinin ön saflarında yer alan ve derin ritmik şarkılar yapan DJ Python’la kendini eşsiz hissetmek.
- - New York merkezli elektronik müzik topluluğunda kadın sanatçıları temsil eden ve sergileyen bir etkinlik platformu olan Discwoman’ın kurucu ortağı olan, minimum miktarda post-prodüksiyonla her şeyi tek bir çekimde kaydedebilen Umfang’ın yeni numaralarını canlı izlemek.
- - Zorlu elektronik dünyasında yeni bir hayat yaratan Alman DJ ve yapımcı Skee Mask’in yarattığı doğaüstü dans pistinde dans etmek. - SonarMini sahnesinde, bu sene ilk defa, disko müziğini deneyimlemek.
- - Yerli ve yabancı sanatçılardan oluşan görsel-işitsel performansların yer aldığı performansları iki güne yayılan şovlarla, 24x6 metre uzunluğundaki dev LED ekrana sahip SonarScreen ve SonarHall sahnesinde deneyimlemek.
Ustalık derslerinden, atölyelere, sanatçı panellerinden, enstalasyonlara uzanan ücretsiz etkinlikler
- - Demo istasyonlarından, workshoplara, VR deneyimlerinden, sanatçı konuşmalarına ve görsel-işitsel (audio-visual/AV) gösterimlere uzanan renkli Sonar+D programını; 7 Mart Cumartesi günü 10.00 -19.00 saatleri arasında ücretsiz deneyimlemek.
- - KARMA Lab ve Garage Atlas’ın da aralarında bulunduğu öncü VR kolektifleri tarafından getirilen VR çalışmalarının içinde kaybolmak.
- - Fotoğrafçı, müzisyen ve kendi basit makinelerini tasarlayan bir coder olan Ersan Arslan’ın “Üniteler” serisinin ilk çalışması olan ve aynı merkezden kumanda edilen 20 adet motora arduino yazılım programı kullanılarak komut verilen robotik bir sistem “The Black Units V1.2” ve aynı serinin ikinci çalışması olarak karşımıza çıkan ve insanların interaktif olarak katıldıklarında, hareketli aynalar karşında yansıma ve yansıtma, zamanda algısal kırılmalar ve aynalara takılan kameraları kullanan “The Refract Units V2” ile aynaların da insanlar karşısında yaşadığı tecrübeleri görmek.
- - En merakla beklenen performanslardan biri olan Actress’le sanat hakkında konuşmak.
- ‘’De-centralization of Museum Institution’’ paneliyle sanat üretimi ve pratiklerinde deneyselliğin önemi, mülkiyet ve merkezi otorite kavramları üzerinden paylaşıma açık sanat anlayışı, demokratik erişilebilirlik ve eşit haklar sunan bir müze olmanın ne demek olduğunu sorgulamak.
- - İnovatif düşüncenin çağdaş ve güncel dönemlerini keşfetmek için kullanıcı odaklı, öğrenme tabanlı ve tasarımcı karşıtı deneyim tasarımı üretim süreçlerini araştırmayı odağına alan ve Onur Karaduman tarafından verilecek “The Game of Game Design” atölyesiyle elektronik müzik prodüksiyonu yaratımının tüm adımlarına yakından tanıklık etmek.
- - Yeni nesil Roland Jupiter serisi synthler temel alınarak hazırlanan “Synthesize me Powered by Roland TR” atölyesiyle görsel iletişim ve teknolojik gelişmeler üzerine kafa yormak.