“Neden Sónar İstanbul’da Olmalıyım?” Sorusunun 28 Cevabı

SonarLab by Red Bull sahnesinin programını ise Red Bull sahipleniyor ve Denis Sulta, Bjarki, Tsuzing ve DJ Python gibi isimleri sahneye taşıyor. Sónar Istanbul katılımcılarının her yıl çok ilgi gösterdiği görsel-işitsel şovlar ise Digilogue’un katkılarıyla şaşırtıcı performanslar sunacak. Yılın merakla beklenen festivali için “Neden Sónar İstanbul’da olmalıyım?” sorusuna cevap verecek 28 geçerli sebebi sıraladık.

- 10 farklı ülkeden birçok efsane ve geleceğe adım atan yeteneklerden oluşan 47 sanatçının üç gün boyunca beş farklı sahnede zamana meydan okumasını canlı takip etmek. - Merkezi Barselona olan Sónar Festivali’nin 4 farklı edisyonundan biri olan İstanbul ayağını şehrin merkezinde deneyimlemek.

birçok efsane ve geleceğe adım atan yeteneklerden oluşan üç gün boyunca zamana meydan okumasını canlı takip etmek. - Merkezi Barselona olan Sónar Festivali’nin biri olan İstanbul ayağını şehrin merkezinde deneyimlemek. - Toplam 66 saat + 40 dk sürecek müziği dinleyebilmek. - Bu yıl ilk kez Sónar Istanbul’u üç gün boyunca deneyimleyebilmek.

sürecek müziği dinleyebilmek. - Bu yıl ilk kez Sónar Istanbul’u üç gün boyunca deneyimleyebilmek. - 1990’lı yıllarda DJ’lik hayatına başlayan, Almanya’da ismini duyurduktan sonra ortaya çıkardığı başarılı çalışmalarla dünya çapında üne kavuşan Almanya elektronik müziğinin dünyaya sunduğu efsane isim Paul Kalkbrenner ’i Sónar Istanbul’da ilk kez dinlemek. - Drumcode‘un yaratıcısı enigmatik DJ ve techno müzik prodüktörü Adam Beyer’le randevulaşmak.

’i Sónar Istanbul’da ilk kez dinlemek. - Drumcode‘un yaratıcısı enigmatik DJ ve techno müzik prodüktörü Adam Beyer’le randevulaşmak. - Almanya’nın techno müzik dahisi kıdemli DJ/prodüktörü olarak maestro etiketini taşıyan Ben Klock ’un müziğine kendini bırakmak - Danimarkalı DJ Kölsch ’le house ve techno’ya doymak.

’un müziğine kendini bırakmak - Danimarkalı ’le house ve techno’ya doymak. - Yaptığı karanlık ve melankolik deep house tınılarıyla tanınan Kuzey Almanya çıkışlı prodüktör Christian Löffler ’le beklenen kavuşmayı yaşamak.

’le beklenen kavuşmayı yaşamak. - Amsterdam’da bir süre yaşayıp Avrupa’nın çeşitli şehirlerini dolaştıktan sonra Tel Aviv’e dönen house, disko ve indie dance türlerindeki başarılı yapımlarıyla bilinen Red Axes ’in müziğine kulak vermek.

’in müziğine kulak vermek. - Londra merkezli elektronik ve techno üreticisi olmasının yanı sıra ilk albümü Human’dan bu yana hem üretken, hem de duygusal bir elektronika yaratmayı seven Max Cooper’ın müziğiyle birleştirdiği görsel şölene tanıklık etmek.

- Kompozisyonları, hayal edebileceğiniz kadar eklektik olan kişisel zevklerini yansıtan indie’den teknoya kadar birçok etkiyi harmanlamayı başaran VAAL ’le bir yolculuğa çıkmak. - Her şeyin doğudan geldiğine inanan sanatçı Şafak Özkütle’nin projesi olan, özgün prodüksiyonları ve remiksleriyle elektronik müzik dünyasına etkileyici bir giriş yapan Oceanvs Orientalis ’le doğunun tınılarına kulak vermek.

’le bir yolculuğa çıkmak. - Her şeyin doğudan geldiğine inanan sanatçı Şafak Özkütle’nin projesi olan, özgün prodüksiyonları ve remiksleriyle elektronik müzik dünyasına etkileyici bir giriş yapan ’le doğunun tınılarına kulak vermek. - Dünyaca ünlü birçok festivalde sahne alan, kendi underground etkilerin bulunduğu canlı ve melodik house müziklerinin yanı sıra pek çok genç müzisyene de destek veren Denis Sulta ’nın ustalığına tanıklık etmek. - “Müzik dışında herhangi bir yoldan kendimi ifade etme ihtiyacı hissetmedim hiç” sözleriyle müzik tutkusunu anlatan, Bjarki ’yle janrlar üstü deneysel techno’ya doymak.

’nın ustalığına tanıklık etmek. - “Müzik dışında herhangi bir yoldan kendimi ifade etme ihtiyacı hissetmedim hiç” sözleriyle müzik tutkusunu anlatan, ’yle janrlar üstü deneysel techno’ya doymak. - Setlerinde aerodinamik techno, endüstriyel elektronik, batı dışı dans müziği ve çağdaş kulüp müziğini karıştıran Şangay ve Tayvan merkezli Malezyalı elektronik müzik üreticisi Tzusing ’le farklı bir dans deneyimi yaşamak.

’le farklı bir dans deneyimi yaşamak. - New York’un yeni nesil yapımcı ve DJ’lerinin ön saflarında yer alan ve derin ritmik şarkılar yapan DJ Python ’la kendini eşsiz hissetmek.

’la kendini eşsiz hissetmek. - New York merkezli elektronik müzik topluluğunda kadın sanatçıları temsil eden ve sergileyen bir etkinlik platformu olan Discwoman’ın kurucu ortağı olan, minimum miktarda post-prodüksiyonla her şeyi tek bir çekimde kaydedebilen Umfang ’ın yeni numaralarını canlı izlemek.

’ın yeni numaralarını canlı izlemek. - Zorlu elektronik dünyasında yeni bir hayat yaratan Alman DJ ve yapımcı Skee Mask ’in yarattığı doğaüstü dans pistinde dans etmek. - SonarMini sahnesinde, bu sene ilk defa, disko müziğini deneyimlemek.

’in yarattığı doğaüstü dans pistinde dans etmek. - sahnesinde, bu sene ilk defa, disko müziğini deneyimlemek. - Yerli ve yabancı sanatçılardan oluşan görsel-işitsel performansların yer aldığı performansları iki güne yayılan şovlarla, 24x6 metre uzunluğundaki dev LED ekrana sahip SonarScreen ve SonarHall sahnesinde deneyimlemek.

Ustalık derslerinden, atölyelere, sanatçı panellerinden, enstalasyonlara uzanan ücretsiz etkinlikler