Ne Zaman Yemek Yemeli: Spordan Önce mi Sonra mı?

Fit bir vücudun yarısı spor ise yarısı doğru beslenme düzenidir. Spor yapanların en çok merak ettiği ve tartıştığı konulardan biri antreman öncesi mi yoksa sonrası mı yemek yenmesi gerektiğidir.

Aç karnına egzersiz yapmak kendinizi daha hafif hissetmenizi sağlayabilir ancak spor öncesi yemek ise antremanı güçlü tamamlayabilmek için yakıt sağlar.

Şimdi iki seçeneğin de artılarına ve eksilerine bir bakalım:

273 katılımcının katıldığı bir çalışmada, egzersiz sırasında açken yağ yakımının daha yüksek olduğu, tokken ise insülin ve glikoz seviyelerinin daha yüksek olduğu sonucuna varıldı.

Öte yandan aç karna egzersiz yapmak yağ yakımını arttırırken sizi daha fazla yorar. Egzersiz sonrasında çok daha fazla aç olursunuz ve canınız sağlıksız besinler de yiyebilir. Antremandan yorulmuş aç bir bünyeyi kontrol etmek ise bir hayli zordur. Bu durum yememeniz gereken gıdalara yönelmenize sebep olabilir.

Yemek yeme / yememe tartışması söz konusu olduğunda, egzersiz türü önemlidir. Mide hırıltısı savasana'nızı kesintiye uğratmadan bir saatlik yoga yapabilirsiniz. Ancak, bir tür besin desteği olmadan 10 kilometrelik bir koşuyu atmanız pek olası değil.

Uzmanlar, en iyi performans için egzersiz yapmadan önce vücudunuzun protein ve karbonhidrat ile beslenmesi gerektiğini söylüyor. Karbonhidratlar vücudunuzun glikojen depolarını oluşturur ve enerjiniz azaldığında karaciğeriniz ve kaslarınız serbest kalır. Protein, kas hasarını önlemeye ve egzersiz seansından sonra iyileşmenizi hızlandırmaya yardımcı olur.

Yulaf ezmesi, sebzeler, esmer pirinç ve fasulye gibi sağlıklı karbonhidratları tüketebilirsiniz. En sağlıklı protein kaynaklarını ise yumurta, badem, tavuk göğsü

fındık ezmesi, süzme peynir, yoğurt, mercimek ve kinoa olarak sıralayabiliriz.

Antreman öncesi önerileri

Spor rutininizi daha kolay ve sağlıklı bir şekilde atlatmak için antremandan 2-3 saat önce yoğurt ve taze meyve yiyebilirsiniz. Ispanaklı omlet ya da sağlıklı bir smoothie de işinizi görecektir.

Antremandan hemen önce değil, birkaç saat önce yemek oldukça önemli. Çünkü midenizdeki sindirilmemiş yiyecekler gastrointestinal sorunlara yol açabilir.

Antreman sonrası önerileri

Antreman sonrasında da yediklerinize dikkat etmeniz, vücudunuza ihtiyacı olan besinler vermeniz gerekiyor. Karbonhidratlar yaktığınız glikojeni yenilerken protein kaslarınızı yeniden inşa eder.

Antreman sonrasınde tam tahıllı ekmek ile hazırlanmış hindi füme ve sebzeli sandviç muhteşem bir seçenek olabilir. Öte yandan sıkı bir antreman sonrası vücudun kendine gelmesinin 24-48 saat arasında sürdüğünü unutmamalı ve beslenmenizi buna göre organize etmelisiniz. Süt, kefir gibi probiyotikleri antreman sonrası tüketebilir, bol su içmeyi de ihmal etmemelisiniz.

Sonuç olarak;

Antrenmanınız düşük ila orta yoğunlukta ise uzmanlar aç karna egzersiz yapmanın o kadar da kötü bir şey olmadığını söylüyorlar. Eğer aç karna egzersiz yapıyorsanız ve bunun sağlıklı olup olmadığını merak ediyorsanız vücudunuzun verdiği sinyalleri takip edin.

* Baş dönmesi

* Egzersiz sırasında güç kaybı/yavaşlama

* Hareketler gerektirmese bile hızlı nefes alıp verme gibi belirtiler var ise aç karna antreman size pek yaramıyor demektir.