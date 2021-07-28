Nazar Taşı Nedir Ve Ne İşe Yarar? Nazar Taşı Nasıl Anlaşılır Ve Kullanılır? Nazar Taşı Faydaları Ve Özellikleri

Nazar taşı, ülkemiz dahil bütün dünyada en sık kullanılan taşlar arasında yer alır. Uzak doğuda kullanımı yaygındır. Araplarda en sık kullanılan taşların başında gelir. Nazar taşına olan talebin fazla olması nedeniyle birçok farklı şekilde kullanılabilir.

Nazar Taşı Nedir?

Nazar taşı kuvars taşı olarak bilinir. İsminden anlaşıldığı üzere nazardan koruduğu söylenebilir. Nazar değişik coğrafyalarda kötü ruhlar, kem gözler ve kötülükler olarak bilinir. Nazar taşının en önemli özelliği, kişiyi görünmeyen varlıklara karşı korumasıdır.

Nazar Taşı Ne İşe Yarar?

Nazar taşı, kişiyi negatif etkileri olan durumlardan korur. Kişinin elde ettiği veya edeceği başarılara karşı kem gözlerden korunmasına yardımcı olur. Büyü ve benzeri durumlarla musallat edilen kötü ruhlardan korunmak için en sık tercih edilen taşların başında gelir. Negatif etkilerden koruduğu gibi kişinin daha pozitif bir hayat yaşamasına destek olur.

Nazar Taşı Nerelerde Bulunur?

Nazar taşı hemen birçok coğrafyada bulunan taşlardan birisidir. Doğada fazla bulunan taşlar arasında yer almasına rağmen ona biçilen değer fazladır. Değerinin fazla olmasının nedeni, nazar taşına olan talebin çok yüksek olmasından kaynaklandığı ifade edilir.

Nazar Taşı Nasıl Anlaşılır?

Nazar taşı diğer taşlara göre daha kolay anlaşılabilen taştır. Koyu mavi rengi onun çok kolay şekilde tanınmasına yardımcı olur.

Nazar Taşı Nasıl Kullanılır?

Nazar taşının çok farklı kullanım alanları bulunur. Doğal olarak çıkartılan taşın temizlik ve bakımının yapılması gerekir. Kişinin elbiselerine veya yatağının altına konularak pozitif enerjisinden fayda sağlanabilir.

Nazar Taşı Faydaları Nelerdir?

Nazar taşı kişiye pozitif enerji katar. Ruhsal olarak sağlıklı kalmasına yardımcı olur.

Nazar taşı kişinin kötü ruhlardan uzak kalmasına yardımcı olur.

Negatif enerjiden uzak tutar. Negatif enerjiye karşı kalkan görevi gördüğü ifade edilir.

Kem gözlerden, kötü amaçlı insanlardan ve büyü gibi durumlardan korunmak için kullanımı yaygındır.

Nazar Taşı Özellikleri Nelerdir?

Nazar taşı insanlık tarihi kadar eski olan taşlardan biridir. Çok eski dönemlerden bu yana en sık kullanılan taşlardan biridir.

Nazar taşı farklı inanışlarda ve coğrafyalarda en çok kullanılan taşların başında gelir.

Farklı inanç ve coğrafyalarda kullanılan nazar taşının, kullanım nedeni birçok toplulukta negatif enerjiden uzak olarak ifade edilebilir.

Nazar Taşı Kolye Olarak Kullanılabilir mi?

Nazar taşı en çok kolye olarak tercih edilen taşların başında gelir. Kolye olan nazar taşlarına ilgi diğer taşlara göre fazladır.

Nazar Taşı Tespih ve Yüzük Olarak Kullanılabilir mi?

Nazar taşı tespih kullanımında yaygın olarak kullanılır. Yüzük olarak kullanımı yaygın olmasa da bu alanda tercih edilirliği az değildir.

Nazar Taşı Temizliği ve Bakımı

Nazar taşının temizlik ve bakımı diğer doğal taşlarla benzerlikler taşır.

Nazar taşlarının en yaygın temizlik ve bakımları 24-48 arasında toprak altında bekletilerek yapılanıdır.

Su altında birkaç dakika ellerle ovularak temizliği yapılabilir.

Nazar taşı deniz suyu içerine konarak 20 dakika bekletilebilir. Bu işlemle üzerindeki negatif enerji def edilebilir.

Mum ışığı ve tütsü ile temizleme işlemleriyle nazar taşlarının temizlik ve bakım işlemleri yapılabilir.

Nazar taşınızı temizlemeden önce uzmanlardan yardım alarak onu negatif enerjilerinden arındırabilirsiniz.