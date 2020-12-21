Nartugan nedir? Nartugan'da ailecek bunları yapabilirsiniz

Nartugan olarak da bilinen ‘yeniden doğuş bayramı’ her yıl 21 Aralık’ta kutlanıyor. Türklerde güneş oldukça önemli olduğundan da güneşin daha çok görülmeye başlayacağı bu günün seçiliş amacı olabilirdi. Hristiyanların tıpkı Noel’de yaptıkları gibi ağaç altına hediyeler bırakılırdır. Bu ağaç hayat ağacıydı ve hediyeler de tanrı içindi.

Bu bayram büyük coşkuyla kutlanıyordu. Evler temizleniyor, herkes en güzel giysilerini giyiyor ve ağacın etrafında şarkılar söyleniyordu. Büyükleri ziyaret ise bu bayramın en önemli geleneklerinden biriydi. Aileleri bir araya getiren, büyük coşkuya sebep olan bu bayram Türk kültürüne ait halı, kilim hatta eserlere de yansımıştır. Sık sık ağaç figürüne yer verilmiştir.

Hala pek çok kültürde kutlanan bu bayramda bir de ‘Ayaz Ata’ oluyor. Noel Baba ile özdeşleşen Ayaz Ata, mitolojilere göre kışın soğukta ortaya çıkan kahramandır. Hatta Noel Baba efsanesinin temelinde de yine ‘Ayaz Ata’nın yattığı düşünülüyor.

Nartugan adı ise okunuşu itibariyle nar ile ilgili şeyler anımsatsa da burada farklı bir anlamı vardır. Nar, güneştir ve tugan ise doğan demektir. Yani ‘doğan güneş’ anlamını taşır.

Nartugan Bayramı’nda neler yapılır?

Pandemi sebebiyle evde kalmamız gerektiğinden büyük kutlamalar mümkün değildir. Ailecek özel bir yemek yiyip, şarkılar söyleyerek eğlenebilir ve siz de günün yeniden doğuşunu kutlayabilirsiniz.

Yılbaşında bereket amaçlı kırılan narı da yine aynı amaçla Nartugan’da kırabilirsiniz. Narın parçalanan tanelerinin eve dağılmasıyla bereket getirdiğine inanılır. Narı temizlemek biraz zor olduğundan genellikle kapı önünde kırılır ve ne kadar .ok dağılırsa bereketin o kadar çok olacağına inanılır.