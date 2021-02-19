Nar Nasıl Yetişir? Nar Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

İnsan sağlığına faydaları saymakla bitmeyen nar, hem tropik hem de subtropik bölgelerde yetişen bir meyve olmaktadır. Son dönemlerde özellikle fonksiyonel tıpta kullanılmaya başlanması ile birlikte nar yetiştiriciliğine olan talep de artmıştır.



Nar Nasıl Yetişir?



Sıcak ve ılıman iklimleri seven nar, özellikleri kışları yağışlı fakat ılık geçen bölgelerde yetiştirilmeye uygun olmaktadır. Nar için gerekli olan yaz mevsimi ise sıcak ve kurak olmalıdır. Bu şartlara uymayan bölgelerde de nar yetiştiriciliğine rastlanmasına rağmen, ekonomik anlamda güçlü narların yetişmesi için belirtilen iklim şartlarının yerine getirilmesi gerekmektedir. Nar ağacının en düşük dayanabileceği sıcaklık ise -10 olmaktadır. Diğer bir yandan geç çiçek açan nar ağaçlarının ilkbaharda meydana gelen don olaylarından etkilenmediği ve bu ağaçların -20 dereceye kadar dayanabildiği görülmektedir.



Nar yetiştirmek için en uygun olan toprak türü ise nemli ve serin olan topraklardır. Bunların yanında sisli ve çakıllı olan topraklarda da nar yetiştirmek mümkün olmaktadır. Diğer bir yandan nar hem alkali hem de asit toprak türlerine karşı dayanıklı bir meyve olmaktadır. Tuzlu topraklara dayanıklılığı ise orta düzeydedir.



Bu ortamlar sağlandıktan sonra nar yetiştiriciliğine geçilebilir. Bunun için ise yapılması gerekenler şunlar olmaktadır.

Öncelikle dikilecek bölgeye ve amaca en uygun olan nar çeşidinin belirlenmesi gerekmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken noktalar içerisinde sofralık ya da ticari amaçla mı ekileceği ve ihraç edilecekse ihraç ülkelerinin talepleri olmaktadır.

Bir sonraki adım ise bahçe yerinin seçilmesi olmaktadır. Bahçe yerinin seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar toprak ve iklim özellikleri olmaktadır.

Nar yetiştirmede üçüncü sırayı bahçenin hazırlanması almaktadır. Bu aşamada arazide var olan eğimlerin giderilmesi gerekmektedir. Ayrıca toprağın ihtiyacı varsa derin şekilde sürülmeli ve gübre ihtiyacının karşılanması gerekmektedir.

Nar yetiştiriciliğinde bir sonraki aşama fidan yerlerinin hazırlanmasıdır. Bunun için çapları 40-60 cm arasında değişen çukurların açılması gerekmektedir.

Nar yetiştiriciliğindeki en önemli adım ise ağaçların aşılanma işlemleri olmaktadır. 1 yaşından büyük olan ağaçların aşılanması gerekmektedir.

Türkiye'de En Çok ve En iyi Nerede Yetişir?



Ülke genelinde nar dikili arazilerin toplamı 300 bin hektardan fazla olmaktadır. Bu arazilerden yıllık alınan verim ise 500 bin tonun üzerinde olmaktadır. Üretime en çok katkı sağlayan ilimiz ise Antalya olmaktadır. Nar üretimi yapan diğer bölgeler ise; Ege, Güney Doğu Anadolu ve Akdeniz olmaktadır.