Nar Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Nar Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Bu ağaç ılıman olan iklimlerde daha kolay yetişmektedir. Sert ve soğuk olan iklimleri sevmez ve buralarda yetişemez.

Nar Ağacı Nedir?

Nar ağacı, nar meyvesine sahip olan bir ağaçtır. Nar ise yapısında küçük çekirdekleri bulunan ve yüzlerce tanecikten oluşan bir meyvedir. Tadı hafif ekşiden tatlıya dönen ve ılıman iklimlerde yetişen bir meyvesi vardır.

Nar Ağacı Nerede Yetişir?

Nar ağacı ılıman veya sıcak olan iklimlerde yetişmektedir. Kuraklığa karşı direnç gösterebilen bir yapısı vardır. Türkiye’de Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Ege bölgelerinde yetişebilmektedir. Kuraklığa karşı dirençlidir ama sulu olan arazilerde verimli ürün vermektedir.

Nar Ağacı Özellikleri

Nar ağacı ılıman olan iklimlerde yetişebilmektedir. Meyveleri olgunlaştığı zaman, oldukça yararlı hale gelir. Bir tek nar ağacı üzerinde dört veya beş adet gövde bulunabilmektedir. Bakımı sırasında dikenleri olduğu unutulmamalıdır. Dallarında fazla meyve olduğunda ise kırılabilir. Hasat döneminde ise dallarına destek yapılmaktadır. Nar ağaçlarının da türleri vardır. Nar ağacı uzun yıllar dayanır ve kökleri oldukça kuvvetlidir. Nar ise bolluk ve bereketin sembolüdür.

Nar Ağacı Nasıl Yetişir?

Nar ağacı yetiştirilmesi sırasında özen gösterilmesi gerekir. Dikilmesi için en uygun zaman ise sonbahar sonu ve kış başı olarak bilinmektedir. 60 cm boyunda çukurlar açılarak, bu çukurlara dikilir. Uzun olan kökler kısaltılır. Yabani ot varsa bu otlar temizlenir. Fidanın dikimi sırasında, çelik olan kısmının toprak içinde olmasına dikkat etmek gerekir.

Çukurun içine gübre ve toprak bir arada karıştırılır. Dikimi sonrası toprak iyice sıkıştırılır. Eğer birkaç tane ağaç dikilecekse, aralarında üç metre mesafe bırakılması gerekir. Böylece büyüdükleri zaman alanları rahat olur. Rüzgârlı olan bir yere dikilmemesine dikkat edilmelidir. Rüzgârlı bir yerde ise mutlaka destek konulmalıdır.

Ağaç dipleri belirli zamanlarda çapalanmalıdır. Organik gübre kullanılırsa çok daha lezzetli ürün almak mümkün olacaktır. Ayrıca nar ağacına azot iyi gelmektedir. Ağacın meyve verimini arttırır. Azotun oranı ise yıllara göre ayarlanır. İlk yıllarda daha az azot yetmektedir. Azotun bir kısmı haziranda bir kısmı da mart ayında verilir.

Ayrıca verimli olması için bol bol sulanmalıdır. Her türlü toprakta yetişebilen bir ağaç türüdür. Yağmur olmadığı zamanlarda, meyve vermesi için sulanması gerekir.

Nar Ağacı Bakımı

Ağacın ılıman olan iklimlerde yetiştirilmesi gerekmektedir. Soğuk iklimlere dayanabilen bir ağaç değildir. Güneşli ve sıcak olan yerlerde hızlı bir şekilde büyümektedir. Kışın soğuk olan yerlerde ağaç mutlaka koruyucu bir kılıf ile sarılmalıdır. Her türlü toprakta yetişir ama azot verilirse verimi artar. Ayrıca ağaç diplerinin düzenli olarak çapalanması gerekir. Bunun dışında yağmur olmadığı zamanlarda sulanması gerekmektedir.

Yıllık bakımları sırasında otlar kontrol edilmelidir ve toprak havalandırılmalıdır. İlk yıl daha derin şekilde toprağı sürmek gerekir. Daha sonraki yıllarda bu kadar derin sürmeye gerek yoktur. Budama ise fidan dikildikten sonra 3 yıl içinde yapılır. Tepeleri 60 cm’den kesilir ve taç bölgesi oluşturulur. Dip temizliği ihmal edilmemelidir.

Nar Ağacı Faydaları Hakkında Bilgi

Nar dünyanın en sağlıklı meyveleri arasında yer almaktadır. Vücuda olan faydaları saymakla bitmez. Narın yapısında antioksidan bulunmaktadır ve antioksidan hücre yenileyici özelliğe vardır. Ayrıca antioksidan bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Bu açıdan son derece faydalıdır. Narın yapısında pek çok vitamin bulunmaktadır. Bu vitaminler A,C ve E vitaminidir. Ayrıca Folik asit vardır. Nar tüketimi pek çok hastalığın oluşumuna engel olabilmektedir.

Narın derisi kalın olduğu için yenmez ama içindeki taneleri oldukça faydalıdır. Dış görünüşü elmayı andırır. Ayrıca her bir tanenin içinde yer alan çekirdeklerinde yenmesi mümkündür. Nar tam bir antioksidan deposudur. Vücuttaki iltihapların azalmasına ve hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur.

C vitamini açısından son derece zengindir. Günlük C vitamini ihtiyacının büyük bir kısmını karşılar. Ayrıca kanseri iyileştirici özelliği olduğu saptanmıştır. Özellikle prostat kanserinin yavaşlamasına yardımcı olur. Sindirim sistemini koruyarak, pak çok mide rahatsızlığının önüne geçer. Bağırsaktaki iltihaplanmayı azaltır.

Hafıza problemleri ile mücadele eder. Demans ile ilgili sorunların yaşanmasını engelleyebilir. Ayrıca vücuttaki stres düzeyini dengeler. Kalp ve damar sağlığının korunmasına yardımcı olur. Kan akışını düzenler ve damar tıkanıklığının önüne geçer. Kan basıncının düşürülmesine yardımcı olur. Diyabet hastalığı olanların, insülin direncini azaltabilmektedir.