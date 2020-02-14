Müzikal Düello “Two Turkish Tenors” İstanbul ve Ankara Sahnelerinde!

20 Şubat’ta Kozzy Sahnesindeki oyun için linki tıklayın ve biletinizi alın.

5 Mart’ta Ankara’daki oyun için linki tıklayın ve eğlenceli oyunu izlemenin keyfine varın.

Bu bir ilandır.

Cenk Bıyık ve Atılgan Gümüş’ün operadan caza, rocktan blues'a, heavy metalden türküye, poptan arabeske uzanan repertuvarının yanı sıra, dansçıları ile görsel bir şölene dönüşen bu düelloyu izlerken çok eğleneceksiniz. Dakikalar ilerledikçe bu iki tenorun sahnedeki yetenek savaşı o kadar çok yarışmanın kurallarını aşıyor ki, öğrencilik yıllarına ve özel hayatlarına dek uzanan sataşmalarla müzikal bir hesaplaşmaya dönüşüyor.

Bu müzikli düelloyu seyrederken şarkılara sizde eşlik edeceksiniz. Sahnede yılların dostluğunu hissedeceğiniz “Two Tenors”dan kimin haklı olduğuna jüri olarak sizler karar vereceksiniz. Atılgan Gümüş'ün yönettiği müzikal düello “Two Tenors"u sahnede izlemek için linke tıklayın.

Ankara’da bu soğuk geçen günlerde sanatın sıcacık atmosferine kapılmak istiyorsanız… Bol eğlenceli, her telden şarkılarla coşku dolu bir gün için interaktif bu gösteriyi kaçırmamak için linke tıklayın.

Bu içerik Yakala.co tarafından hazırlanmıştır.