Müziğin Kalbi İstanbul Cocktail Festivali’nde Atacak!

Eşsiz bir festival deneyimi yaşatmaya hazırlanan İstanbul Cocktail Festival’i, 5 Eylül Pazar günü şehrin merkezindeki kaçış noktası KüçükÇiftlik Park’ta kapılarını aralıyor.

Kokteyl kültürünün her seviyeden meraklılarını bir araya getirmeye hazırlanan İstanbul Cocktail Festival’i aynı zamanda bu sene de sahnesinde birbirinden değerli isimleri ağırlayacak.

Türk alternatif müziğin en önemli temsilcilerinden ve öncülerinden Büyük Ev Ablukada'nın yanı sıra Ozbi, Aybüke Albere, Baran Bayraktar, Hend!, Manitas ve Tan Güner festival sahnesini renklendirecek isimler arasında yer alacak.