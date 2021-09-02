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Haberler >Mahmure >Eğlence >Etkinlik Rehberi>Müziğin Kalbi İstanbul Cocktail Festivali’nde Atacak!
Etkinlik Rehberi

Müziğin Kalbi İstanbul Cocktail Festivali’nde Atacak!

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Müziğin Kalbi İstanbul Cocktail Festivali’nde Atacak!

"Gastronomi dünyasının klasikleşen kültürü İstanbul Cocktail Festival’i bir yıllık aranın ardından kaldığı yerden devam ediyor. "

Eşsiz bir festival deneyimi yaşatmaya hazırlanan İstanbul Cocktail Festival’i, 5 Eylül Pazar günü şehrin merkezindeki kaçış noktası KüçükÇiftlik Park’ta kapılarını aralıyor.

Kokteyl kültürünün her seviyeden meraklılarını bir araya getirmeye hazırlanan İstanbul Cocktail Festival’i aynı zamanda bu sene de sahnesinde birbirinden değerli isimleri ağırlayacak.

Türk alternatif müziğin en önemli temsilcilerinden ve öncülerinden Büyük Ev Ablukada'nın yanı sıra OzbiAybüke AlbereBaran Bayraktar, Hend!, Manitas ve Tan Güner festival sahnesini renklendirecek isimler arasında yer alacak.

Müziğin Kalbi İstanbul Cocktail Festivali’nde Atacak

 

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